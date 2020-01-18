農曆春節將近，新北市市民廣場變身復古風年貨大街，以春聯、燈籠、牌樓為裝飾，還有三尺高的祈福燈籠牆與許願池，現場好吃、好買又好玩！市長侯友宜今(18)日也現身市民廣場的「來趣新北旺大街」活動，發送限量的招財錢母，揪大家一起逛年貨大街，現場人潮滿滿，充滿年節熱鬧氛圍。

「我昨天也來祈福許願池許了願，希望國運昌隆、新北市會更好，祝福大家平安健康！」侯友宜開心的說，新北市民廣場年貨大街集結百家年貨攤商，年菜、伴手禮、節慶用品等樣樣俱全；另外，市府也打造復古場景，晚上點燈後更有年節氛圍，歡迎年輕朋友前來拍照打卡。

侯友宜今天也在現場發送中和烘爐地景德宮的限量招財錢母，並請來聞名全台的蘆洲神將助陣，為市民祈福求財，祝福新的一年「好日子鼠不完」。他也大力推薦年貨大街，以最實惠價格買到各類特色年貨，還能參加抽獎活動，吃喝玩樂一次滿足，非常適合全家大小一起來逛。

市府經發局表示，「來趣新北旺大街」活動於1月17日至19日在市民廣場舉辦；共有百家攤商進駐，每日都有限定商品下殺5折起，消費滿500元就送限量金鼠御守，滿1000元有機會獲得Dyson吸塵器等家電；消費滿5000元的前10位民眾可獲得五星級景觀餐廳推出的年菜﹔另外，現場還有提供宅配到府、電商訂購、多元支付等服務。