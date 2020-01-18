雲林縣四湖鄉參天宮關聖帝君神威顯赫，大年初一開始將舉辦「新年系列福袋」活動，發送新春福袋，預計將湧入大量祈福信徒，另還有邀大家來吃「平安圓」、「過七星平安橋」、「擲筊牽赤兔馬」有機會獲得新年紅包8800元等，活動結合現代與歷史，從初一開始至初三不間斷，邀請民眾一起來挑戰，感受熱鬧滾滾的傳統文化氣息。

四湖鄉參天宮有名廟之稱，是台灣關聖帝君的信仰重鎮，在台灣的民間信仰中，關聖帝君橫跨各行各業，其中以做生意的商人、軍警為大宗，關聖帝君的信眾人數可說是名列前茅，是台灣的開基祖廟。

四湖參天宮主任委員吳孟宗指出，該宮供奉關聖帝君神威揚名四海，除在地信眾數代以來的虔誠祭拜外，許多外地信徒也都慕名而來，不少信眾在參拜後亦有強烈感受，也因此每年到四湖參天宮的進香隊伍絡繹不絕，是四湖在地最特殊的宗教文化，也是在地人最大的驕傲。

主委吳孟宗說，農曆新年對台灣人來說是一年之中最重要的節日。往年過年期間參天宮春節活動總是熱鬧喜氣，今(2020)年也不例外，於除夕夜晚間11時15分開廟門、搶頭香、發送新春福袋，送完為止。

主委吳孟宗又說，即日起還有由雲林縣書法家黃登仕老師與雲林監獄書法班共同展出書法聯展暨義賣活動「參天藝文獄見公益」。黃登仕老師為雲林縣濁水溪書畫學會榮譽理事長，長期投入書法教育推廣，在社區、學校、雲林監獄幾乎可見老師身影，結合文化、藝術、教育、與公益等多項意義，期待這一股向善的正向力量，激盪出更多愛。

參天宮公關委員吳明志指出，「一年四季春為頭，鼠報平安歸玉宇」四湖參天宮歡迎善信大德有緣人參拜關聖帝君夫子公聖駕，祈求前程光明、事業順利、福慧康寧、吉祥如意、闔家平安。

吳明志表示，點「太歲燈」祈求吉星高照、出入平安、諸事順遂、元辰光彩；「光明燈」前途光明、消災解厄、學業精進、逢凶化吉；而「文昌燈」，增長智慧、考運順利、金榜題名、簽約順利；還有「招財燈」，招財轉運、財運亨通、百業興盛、求財得財。