年節將至，屏東縣政府於18日下午結合消防、警察、環保、衛生、文化及社會等局處，於屏東市街區舉辦「屏東過好年—宣導踩街逗陣行」大型嘉年華式的踩街遊行與宣導活動隊伍，由警察局哈雷機車前導、熱情森巴鼓隊及長照四寶等，縣長潘孟安也親自帶領小小消防員加入踩街隊伍，一同向屏東民眾拜年，提前帶來最熱鬧的過節氣氛。

縣長潘孟安表示，本次「屏東過好年—宣導踩街逗陣行」活動，以嘉年華遊行方式向民眾拜年，並同時向民眾宣導過年期間的用火及用電安全等注意事項，而縣府在過年期間更是不打烊，相關局處都會繼續為民眾服務，期許藉由踩街遊行的方式，帶給民眾最歡樂、最熱鬧的新年。

活動中消防局以「住宅用火災警報器」、「用火用電安全」為踩街遊行主題，踩街隊伍中有小小消防員、義消婦女分隊以及救護義消分隊變裝粉墨登場，一同宣導推廣安裝住警器、用火用電安全、急救小常識、宣導短劇、防災APP推廣及瘖啞人士報案通等與民眾開心互動。

警察局交通隊則出動嶄新帥氣的重機車隊以及充滿親和力的交通宣導大使「斑馬先生」，結合刑警大隊與婦幼隊向民眾宣導過年防搶防竊小撇步。

環保局特別邀請三組環保績優社區組成創意環保啦啦隊，由充滿創意的森巴鼓隊以激昂鼓聲領軍前進，並邀請在「2019台灣燈會」廣受好評的「缺席舞團奇幻小丑」，透過資源回收行動劇與民眾同樂。

衛生局則藉由踩街遊行宣導春節食品稽查、抽驗及長期照護服務，並在宣導補給站設置攤位教導民眾簡易試劑的使用﹔社會處宣導「春節關懷不打烊-民眾保護關懷服務」為民提供即時服務，受理家暴及兒少保護等各類保護案件、物資協助及相關社福諮詢。