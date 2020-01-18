彰化縣年貨大街自1月18日至2月7日熱鬧登場，今（18）日下午在彰化市延平公園舉辦彰化市年貨大街開幕式，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢化身主廚，現場秀年菜，並坐旋轉木馬體驗，王惠美發放福袋，期盼帶給縣民好采頭，祝福大家新年發大財。

王惠美說，縣府首次結合鄉鎮市公所從今天開始到大年初五期間，分別在彰化市、員林市、鹿港鎮、田中鎮舉辦年貨大街活動，感謝大埔商圈理事長，長期耕耘大埔商圈，希望更多人潮進到大埔商圈消費，帶動地方商業發展。

民眾消費還可以向店家索取使用券，家長可以憑券帶小朋友免費搭乘旋轉木馬，現場還有免費春聯可以索取，今年彰化市延平公園年貨大街，民眾只要蒐集108年11月、12月，109年1月、2月之有效發票，消費金額每滿500元以上，即可兌換抵用券50元，不但優惠價格，還有抽獎活動。

王惠美表示，在員林市蒐集當地當月發票亦可在林仔街商圈兌換摸彩券，最大獎項為Gogoro，請民眾把握機會，前50名參加民眾可當場抽福袋一只；在鹿港公會堂周邊年貨大街除了享受古早味道地美食、傳統台灣文化文創市集及特色伴手禮，另外也設置了童趣樂園，有旋轉木馬、氣墊遊戲等設施，相當適合親子來逛街，歡迎大家利用這段期間採買年貨，也為自己添點小東西、添點福氣。

林世賢指出，謝謝大家一起促進大埔商圈的繁榮，公所也會與縣府合作，期待將延平公園改造成新的公園，並興建立體停車場，未來縣市合作，期待讓大埔截水溝堤岸道路相關工程早日推動，讓彰化越來越繁榮。