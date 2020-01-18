台灣最美水岸藝術燈節「2020月津港燈節」，18日晚上啟燈，浪漫登場，一路開展至2月16日﹔今年以「海市蜃樓」為主題，51組件藝術燈景將在30天展期中帶給全國民眾無與倫比的視覺饗宴。

台南市長黃偉哲表示，近幾年因水利局整治鹽水大排，月津港燈節慢慢移到水上，包括許多水上燈飾及活動，今年的主題是海市蜃樓，營造出一種若有若無、虛無飄渺的情境。

今晚啟燈，精心安排的開幕演出別具特色，以策展主題及月津港歷史規劃的〈水月風華〉水上演出，由舞者詮釋四方眾神、流光舞影、萬家燈花橋段，並搭配炫麗聲光特效，相當精采。

活動特邀實力派唱將卓義峯、曹雅雯、梁文音，在月津港湖面上帶來一連串不同意境之歌曲，民眾在月津港河畔邊，聆聽國台語不同聲道的演繹，沉醉在視覺與聽覺上的感動與滿足。

今年月津港燈節再突破，除了在鹽水巷弄先登場的月光之城秋季展先行暖身，接續再於水域舉辦月津港燈節，水域、巷弄相互輝映，拉長成為一季的展期，作品更多達51組。

首度結合國道新營服務區，於南北兩站設置3組典藏作品，並與經營服務區的全家便利商店合作，現在已可以透過全國3,550家全家便利商店FamiChannel電視廣告、1,100萬會員數的全家APP推播宣傳月津港燈節訊息；首度結合擴增實境(AR)開發多項結合藝術的拍照濾鏡，巷弄、水域展區近10組多媒體作品也是歷屆最多。

國際級新銳藝術團隊「有用主張」，以光為素材、以水為概念，透過錯視的手法，打造〈運用幻象-洞〉，這件超現實場域感的作品，透過大量流星燈排列出二維的幾何圖象，創造出看似流動的燈光，不斷流向未知黑洞的滔滔河水，帶給觀者衝擊感官的奇幻感受，與藝術家林建志打造的〈穿越鯨昔〉，在水月橋旁水面形成有趣呼應。

此外，亮點作品荷蘭藝術家Ralf Westerhof帶來〈光繪生活〉(Drawn in Light)、日本藝術家森岡厚次〈人魚的旋律〉、〈深海飛行〉；禹禹藝術工作室的〈光際，之間〉以及游文富的〈海波浪〉等等精彩作品，都早已在試燈期間即成為許多攝影好手、部落客的拍攝焦點。

今年燈節周邊活動也相當豐富，永成戲院於農曆年間將安排一連串精采的表演、掌中劇及電影，帶來視聽雙重滿足的藝文盛宴；橋南老街遊客服務中心則以一年一度的「水仙花雕刻藝術創作展」，推廣地方傳統的水仙花雕刻藝術。

環保局所指導的環保美學班布置栩栩如生紙塑作品，也成為民眾拍照打卡的熱點；信義路繽紛花海，加上元宵犁蜂炮重頭戲，豐富的周邊系列活動，邀請國人遊客來到鹽水，感受月津經典小鎮迷人的歷史風華。

燈節期間除棕幹線公車循往例加密班次、延後收班，假日更特別增開「新營太子宮⇔鹽水橋南老街」、「新營客轉中心⇔信義路」的接駁車，自行開車的朋友可多加利用區外接駁直通燈區，歡迎來訪遊客多加搭乘利用。