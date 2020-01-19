春節前夕，家家戶戶趕辦年貨，為了讓大家回來團圓過好年，春節佈置更要省時省力，信義居家建議只要三招省錢術，在客廳或餐桌妝點一下，就可讓家裡有年味，包含居家配件、購買現成的裝飾爆竹和鮮花，若有時間還可DIY剪紙，頓時就讓家裡喜氣洋洋。

過年時全家人或親朋好友來訪時聚在客廳說話聊天，在餐廳吃著年夜飯，因此客廳、餐廳也是春節重點的佈置場所。信義居家祭出第一招式，就是採用紅色或金色的桌巾、抱枕和織品等配件佈置客廳，並在客廳茶几擺上水果、零嘴；餐廳的餐桌也可更換具有喜慶色彩的餐具，無論是觸覺還是視覺，都讓家中團聚的氣氛愈加濃厚。

「鮮花」更是過年期間不可少，信義居家說第二招即選擇新鮮、花期持久的桃花、梅花、蘭花或牡丹，以紅色、桃色、金色或紫色系等帶有過年喜氣的花色，搭配精緻的花器或是小裝飾品，可增添年味。

最後一招除了張貼春聯，可運用剪紙或爆竹等裝飾品，花少少的錢讓居家更具年味。信義居家指出，早年傳統習俗中，過年時家中都會剪紙，或貼或掛在家具上裝飾，以祈求來年的好運；但若沒有時間DIY，也可購買現成的爆竹或元寶等立體掛飾，省荷包又增添過年的氣氛。

信義居家強調，其實只要適當的改變一下生活環境，運用這些省時、省錢又省事的簡單佈置幾招，就能讓春節期間做好迎賓的充分準備。