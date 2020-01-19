伴手禮還沒買？　新年禮盒大盤點！百家爭鳴搶佔鼠年市場

年節返鄉、走春拜年總免不了禮尚往來，不想要失面子又傷荷包，挑新年禮盒也是一大學問，害怕年年可見的堅果、年糕禮盒了無新意，今年各大國內外品牌都推出專屬的鼠年禮盒，同時也祭出優惠，讓過年送禮也能充滿異國風味，同時兼具創意。

知名國際巧克力品牌GODIVA推出以金鼠和桃花為圖案的限量新年巧克力禮盒系列，以滿載新年氣息的紅色及高雅矜貴的金色禮盒為色調，以簡約線條勾勒出金鼠外型， 烘托濃郁的佳節氣氛，將新年祝福寄於醇厚濃郁的巧克力中，不失為送禮好選擇。

來自日本東京的猿田彥珈琲承襲日本講究的送禮文化，限量推出新春限定的新春御年玉濾掛咖啡和菓子禮盒、新春咖啡歐蕾和菓子禮盒2款伴手禮。日本年節習俗代表壓歲錢的紅包造型御年玉濾掛咖啡與熱賣的咖啡歐蕾，搭配極具日本代表性的富士山雙層和菓子蛋糕，打開禮盒令人驚艷。禮盒外包裝設計也特別加入巧思，以日本年節期間會在家門掛上的日本神社「注連繩」為概念，象徵清淨、迎神、招福的祝福。

曾榮獲彰化10大伴手禮的職人品牌水根肉乾今年春節推出多項特色肉乾禮盒，像是今年春節熱賣的新品金箔圓燒肉乾，引進日本金澤的24Ｋ金箔，並點綴在獨門烘烤的原味圓燒豬肉乾，那奢華氣派的外觀搭配鮮嫩Q彈口感，立馬吸引民眾的眼口鼻，成為新年送禮的首選。

象徵傳統意義的事物總能讓長輩們緬懷過往，這類型的禮盒往往能討長輩歡心，台灣老字號的製麵品牌三風製麵所推出的「見麵‧真好麵線禮盒」將麵線這份傳統美味披上新衣，用吉祥圖飾賦予新意，見麵就平安、幸福、發財、開運4種祝福，而薑黃麵線紅土花生油禮盒，嚴選來自台東的台灣薑黃與傳統炊仔麵線工法所製成的薑黃麵線，搭配台中大肚山的9號紅土花生低溫壓榨成香醇的純天然花生油，吃進去的每一口都是幸福的滋味，讓送禮更加健康、淳實又暖心。

今年半島精品店在台推出4款半島年年美景禮盒系列，包裝以中式窗格為靈感，玲瓏精巧的窗格層迭交織，凸顯細膩講究的送禮心意。除了廣受歡迎的年糕禮盒，今年更推出客製化禮盒，搭配經典半島巧克力、主廚辣椒豆瓣醬、杏仁薄片、牛油蛋捲及茶葉等，經典西式甜點揉合傳統中式口味，多元禮品選擇滿足台灣消費者的需求，更顯獨特送禮品味。

文華餅房即日起至2月8日，精心推出各式年節賀歲禮盒，包括嚴選台灣在地優質的屏東土鳳梨、金鑽17號鳳梨和台南東山龍眼，以獨家配方分別製成的鳳梨酥及桂圓酥，令人齒頰留香、愛不釋口。此外，還有新春禮讚節慶禮籃，每組8,990元，豐富品項包括春節限定皇家伯爵椪柑果醬、乳加糖、手工巧克力、精選香檳等。另提供應景的琳瑯美點，像是象徵吉祥如意的龍飛鳳舞蛋糕、南棗核桃糕等，讓賓客縱享各式應景甜點。