晶圓代工龍頭廠台積電上周四 (16 日) 在法說指出，今年 HPC(高效能運算) 營收年增幅將超過 2 成，法人看好，今年高速運算需求動能看俏，台相關供應鏈創意 (3443-TW)、M31(6643-TW) 今年營運看俏。

觀察今年 HPC 成長動能，主要受惠 5G 啟用加速 AI 終端應用與資料中心擴建潮。

各國 5G 陸續商轉，高傳輸速度、低延遲特性，加速 AI 從雲端運算擴散至邊緣運算，帶動連接裝置數量大幅增長，雲端存儲需求因此增加，今年資料中心建置需求將回溫，且因 HPC 平台擴大，晶片運算設計更為複雜，有助相關廠商今年產品單價上揚。

台廠創意、M31 為台積電的合作供應商，兩者也提前布局 7 奈米等先進製程 IP(矽智財)，今年相關案件會陸續發酵，且隨著兩家廠商與台積電合作緊密，未來 5 奈米、甚至 3 奈米，也可望取得市場先機。

創意為台積電轉投資的 NRE(委託設計) 廠，今年看好 5G、AI、HPC 等先進製程開始貢獻，包括 7 奈米的 AI、HPC 案件挹注，加上 5G 基地台晶片開始放量，營收可望優去年。

M31 今年將有 2 顆 7 奈米 IP 問世，分別應用在高速傳輸介面、物聯網上，預計隨著 HPC 市場持續擴大，高速傳輸介面 IP 需求將只增不減，且因先進製程 IP 銷售單價高，整體營收、獲利將同步成長。

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