英國哈利王子與妻子梅根早前突然宣布，未來將會淡出王室，舉國譁然。經英國女王與王室成員討論後，當地時間 1 月 18 日，英國王室宣布，哈利王子與梅根將不再王室「殿下」頭銜（ HRH ）並放棄國家資助，不再領取納稅人資助，，並歸還 240 萬英鎊（約 9000 萬台幣）的裝修費。，這項協議預計將在今年春天生效。據親近王室的消息人士指出，女王本人對此感到十分失望。

白金漢宮的聲明指出，由於哈利和梅根將於春天停止執行王室公務，因此會放棄使用殿下頭銜，並非被褫奪該頭銜，此外，夫妻兩人仍保留薩塞克斯公爵和公爵夫人的頭銜，哈利仍是王子，仍保持王位繼承人第 6 的順位排位。先前哈利梅根曾花費 240 萬英鎊裝修溫莎城堡附近的別墅，他們也會全部歸還，因為這筆錢來自英國的納稅人。

部份白金漢宮官員透露，哈利王子夫妻未來多數時間將待在北美，靠自己的能力賺錢過日子，他們承諾無論從事什麼工作，都會秉承「英女王的價值觀」（ The values of Her Majesty ）。上述協議在今年春天生效，白金漢宮會在實行一年後，對協議進行重審。

《紐約時報》（ The New York Times ）報導稱，這次哈利梅根出走王室事發突然，是 1997 年戴安娜王妃（ Princess of Wales，Diana ）逝世後，英國王室面臨的最大危機，雖然英國女王迅速與其他王室成員召開會議商討相關事宜，但女王本人仍深感失望。

在 Instagram 查看這則貼文 The Duke and Duchess of Sussex（@sussexroyal）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 18 日 上午 10:30 張貼

就在消息曝光後不久，英國女王伊莉莎白二世也發出一紙聲明，文中除表達對哈利王子夫妻的決定全力支持外，更稱哈利一家永遠都是王室的一份子，永遠是王室最愛的家人。女王特別感謝梅根迅速融入王室的大家庭，祝福哈利一家未來能建立快樂和平的新生活。