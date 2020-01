英國哈利王子與妻子梅根早前突然宣布,未來將會淡出王室,舉國譁然。經英國女王與王室成員討論後,當地時間 1 月 18 日,英國王室宣布,哈利王子與梅根將不再王室「殿下」頭銜( HRH )並放棄國家資助,不再領取納稅人資助,,並歸還 240 萬英鎊(約 9000 萬台幣)的裝修費。,這項協議預計將在今年春天生效。據親近王室的消息人士指出,女王本人對此感到十分失望。

白金漢宮的聲明指出,由於哈利和梅根將於春天停止執行王室公務,因此會放棄使用殿下頭銜,並非被褫奪該頭銜,此外,夫妻兩人仍保留薩塞克斯公爵和公爵夫人的頭銜,哈利仍是王子,仍保持王位繼承人第 6 的順位排位。先前哈利梅根曾花費 240 萬英鎊裝修溫莎城堡附近的別墅,他們也會全部歸還,因為這筆錢來自英國的納稅人。

部份白金漢宮官員透露,哈利王子夫妻未來多數時間將待在北美,靠自己的能力賺錢過日子,他們承諾無論從事什麼工作,都會秉承「英女王的價值觀」( The values of Her Majesty )。上述協議在今年春天生效,白金漢宮會在實行一年後,對協議進行重審。

《紐約時報》( The New York Times )報導稱,這次哈利梅根出走王室事發突然,是 1997 年戴安娜王妃( Princess of Wales,Diana )逝世後,英國王室面臨的最大危機,雖然英國女王迅速與其他王室成員召開會議商討相關事宜,但女王本人仍深感失望。

在 Instagram 查看這則貼文 The Duke and Duchess of Sussex(@sussexroyal)分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 18 日 上午 10:30 張貼

就在消息曝光後不久,英國女王伊莉莎白二世也發出一紙聲明,文中除表達對哈利王子夫妻的決定全力支持外,更稱哈利一家永遠都是王室的一份子,永遠是王室最愛的家人。女王特別感謝梅根迅速融入王室的大家庭,祝福哈利一家未來能建立快樂和平的新生活。