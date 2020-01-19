新頭殼newtalk

自中國戰隊 FunPlusPhoenix（FPX）《英雄聯盟》S9 世界冠軍之後，他們的一舉一動都受到全球玩家的矚目，但自開季以來連連失利，也引發討論，歐洲勁旅 Spylce（SPY）的主教練 Peter Dun 便針對這樣的問題提出自己的見解。

Khan is mechanically twice the player Gimgoon is, but the team balance that made FPX world champions doesn’t exist if Tian spends so much time around top line, and so little enabling Doinb. — Peter Dun (@pcdv8r) January 17, 2020

Peter Dun 認為：「上路選手 Khan 的個人操作是隊上原上路選手 GimGoon 的兩倍，但如果打野 Tian 在上路挹注太多時間的話，就會破壞當初 FPX 奪冠的那種平衡，這樣的狀況也讓 Doinb有點難去進行發揮。」

這樣的發言引發網友討論，也紛紛提出質疑，因為先前 S8世界冠軍上路選手 TheShy 也曾誇過 Khan 是當今世界上最強的上路選手，對此 Peter Dun 表示 TheShy 的評估也是有其道理，因為考慮到對線其和遊戲中期的攻擊性，Khan 其實是相當擅長使喚打野到線上幫他打出優勢的，而他也是很能利用個人實力壓制對手。

不過 Khan 擅長打順風卻不擅長處理劣勢局，也使得他的出現讓 Doinb 和 LWX 的表現都受到限制，加上教練 WarHorse 向來擅長帶領中、下路強勢的隊伍，因此強勢上路的出現破壞了隊伍的平衡，Peter Dun 認為並不是三路皆強便能夠輾壓比賽，畢竟比賽資源有限，如何分配將成為勝利的關鍵。

延伸閱讀：

《英雄聯盟》老將再會！957正式退役轉型

無限榮耀！Ambition、Bengi獲選入南韓電競名人堂