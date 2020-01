新頭殼newtalk

自中國戰隊 FunPlusPhoenix(FPX)《英雄聯盟》S9 世界冠軍之後,他們的一舉一動都受到全球玩家的矚目,但自開季以來連連失利,也引發討論,歐洲勁旅 Spylce(SPY)的主教練 Peter Dun 便針對這樣的問題提出自己的見解。

Khan is mechanically twice the player Gimgoon is, but the team balance that made FPX world champions doesn’t exist if Tian spends so much time around top line, and so little enabling Doinb.

— Peter Dun (@pcdv8r) January 17, 2020