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《英雄聯盟》北美老牌勁旅 Team Solomid（TSM）於春季賽前進行集訓，與以往不同總是在韓訓練不同，他們選擇了中國 LPL 賽區作為集訓地點，期間 TSM 王牌選手 Bjergsen 與 LNG 中路 Maple 見面進行趣味問答。

這並不是他們倆第一次見面，2016、2017年兩年的世界賽與季中賽中，當時還在閃電狼的 Maple 都曾經與 Bjergsen 交手過，這次他們針對遊戲內容進行討論。

這季《英雄聯盟》召喚峽谷經歷了相當大的地圖改變，Maple 認為，元素飛龍的出現造成某些角色受到限制，像是姬亞娜如果遇上赤燄飛龍，地形就少了許多岩壁，也使得她的大絕「大顯身手」受到限制，Bjergsen 則認為如碰上癒水飛龍的地形，姬亞娜反而可以透過草叢不斷隱身並進行暈眩，這對她來說是相當舒服的，而Maple也笑著說他也喜歡水龍，因為有很多蜂蜜漿果可以撿來吃。

兩位同身為中路選手，談起最喜歡的版本，Bjergsen想了一下表示，S5當年第一次與 Maple 交手之際，當時劫、阿璃、黛安娜與勒布朗等適合帶點燃的強勢英雄都能夠大展拳腳，Bjergsen也特別利用麗珊卓來壓制對手，而Maple也對當時版本特別有印象，因為那時候Bjergsen的麗珊卓相當「強悍」，卻被他的劫給殺掉了。

被問到 TSM 最喜歡的選手，Maple 不假思索的說是Bjergsen，更直說他喜歡Bjergsen的鬍子，不過Bjergsen也笑著說：「其實喜歡我鬍子的人並不多呢。」而被問到喜歡LCS以外的哪些選手，Bjergsen表示他很難只選一位，他喜歡跟他交手過很多次的人，像是Maple、Perkz，也很喜歡Rookie和Faker，Maple也說他很喜歡Perkz，因為他以前在中路時相當意氣風發，也常常透過訓練賽與他交流。

談及下一個賽季，Bjergsen非常期待，隊伍也經歷了一些改變，也針對成績並不如以往理想而進行檢討，希望能夠再次打進世界賽，也期待能在最高舞台上與Maple相見，而Maple也希望。

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