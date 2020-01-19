高雄市長韓國瑜於總統大選慘敗後回歸市政，他也面臨來自民間團體的「罷韓行動」，知名作家苦苓在臉書表示花8000萬元罷免韓國瑜可以省下1600億，相當划算，言論一出引發高雄市副市長葉匡時不滿，發文表示苦苓「靠黑韓找存在感」，還語帶諷刺地稱他為「失意作家」，今（19）日苦苓再度透過臉書回擊。

苦苓昨（18）日在臉書上寫道：「韓國瑜上任一年，高雄市政府負債已接近400億，而且一事無成；如果照這樣下去，韓國瑜任滿可能負債高達1600億，花8000萬罷免他，太划得來了！」他的「划算文」一出直接激怒葉匡時，令葉匡時忍不住發長文將砲火瞄準他：「我在這裡代表市府要求苦苓立即公開澄清道歉，否則將提告，絕不寬貸。」

苦苓再度發表一篇以《把話說清楚》為題的貼文回應葉匡時，他PO出一則報導的截圖顯示高雄市政府半年就已欠下368億元債務，和他口中的「接近400億元」並無太多差距，高雄市府也未對該內容有所澄清或反駁，所以他認為「韓國瑜任期滿4年下來可能達到1600億負債」的說法是合理的推斷，並無任何不妥，也可受社會公評。苦苓文末也大膽質疑高雄市政府財政局，意圖以「財政困難」影響高雄市民反對罷免，有違反公職人員選罷法之嫌。（編輯：侯家瑜）