中國國家主席習近平於 17 到 18 日赴緬甸首都奈比多訪問，這是近 20 年來中國領導人首度造訪緬甸，習近平受到緬甸官方高規格接待，沒想到卻因緬甸臉書的自動翻譯功能而蒙塵，因為翁山蘇姬的臉書 PO 文提及習近平的名字，自動翻譯把習近平的姓名從緬甸文翻成英文時，竟然翻成了「糞坑先生」（ Mr Shithole ）。

路透社（ Reuters ）報導指出，習近平在訪問緬甸的第二天與緬甸實質領導人、國務資政翁山蘇姬簽署了幾十份基礎建設協議，翁山蘇姬在會後於臉書用緬甸文發表一份聲明，這份聲明被翻譯成英文時，習近平的名字被翻譯成「糞坑（ Shithole ）」，而且多次出現，像是「中國國家主席糞坑先生於下午 4 時抵達」、「中國國家主席糞坑先生在下院人民院貴賓簿上簽名」。此外，緬甸當地媒體《伊洛瓦底》（ Irrawaddy ）新聞網站的頭條，也出現了「招待糞坑主席的晚宴（ Dinner honors president shithole ）」等，讓緬甸官方相當尷尬。

臉書在今天正式道歉，強調是技術上出差錯，臉書發言人表示：「我們已解決臉書上從緬甸文翻譯成英文時導致錯誤的技術性問題。這根本不應該發生，我們正採取措施，確保不會再度發生這類情事。我們為所造成的冒犯誠摯道歉。」有網友猜測，習和 shit （糞）同音，這可能就是習近平被翻譯成「糞坑（ Shithole ）的原因。