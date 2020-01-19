特派看世界（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）金色陽光灑落，海面停著零星帆船，這是台灣畫家洪瑞麟描繪的加州陽光，兒子洪鈞雄回憶：「有一天傍晚散步，他突然有點想家了，看著日落，他說，往那頭一直走，可以走到台灣。」

有「礦工畫家」之稱的洪瑞麟，生命中有30年時光在瑞芳礦坑，深入黑暗地底，用畫筆描繪勞動者的身影。他晚年投靠在美國開餐廳的兒子，定居加州，工作室就在風光明媚的海灘旁，遊客如織。

洪鈞雄回憶，24年前洪瑞麟過世之前，父子倆在海邊散步，看著夕陽，有了前述那一段令他永難忘懷的對話，「走著走著，他說聽到音樂在演奏，但我只聽到海浪的聲音」。

老畫家告訴兒子，這片日落在演奏一首交響樂，「各種顏色都跑出來向我講話，像是音樂會到了尾聲，每種樂器一個一個加入，然後轟然一聲就沒了，彷彿是說再見」。洪瑞麟1996年在美國病逝，享年84歲。

24年後，年屆八旬的洪鈞雄決定，把大批的洪瑞麟遺作捐出，唯獨掛在牆上的一幅夕陽他要永久留在身邊，因為這張畫就是洪瑞麟在那一次散步之後的創作，「看著它，感覺父親在對我講話」。

40年來隨著洪瑞麟帶到美國的2500多件畫作及手稿，即將捐給國家。文化部長鄭麗君去年11月赴美拜訪洪鈞雄；12月耶誕節期間，藝術史教授蕭瓊瑞、國立台灣美術館的典藏組專家連日趕工，完成盤點建檔。數量之多，忙到沒空看海景。

曾有收藏家用一棟房子，換洪瑞麟一張畫作。這兩千多件作品現在是無價之寶，從1930年至1996年，時代橫跨了66年，主題包括礦工、裸女與風景，媒材有水彩、水墨、油畫作品，有洪瑞麟留學日本的素描，也有他帶進礦坑、隨手紀錄的筆記。

「我的爸爸是一個普通人，過著平凡的生活。」洪鈞雄說，洪瑞麟有執著的精神，因為愛上了礦坑工頭的女兒，而進入礦場擔任管理職，帶領工人工作。畫畫是他最大的心靈享受，沒有想過要靠畫賺錢。

洪鈞雄說，洪瑞麟只是做著他喜歡的事情，一開始沒有什麼偉大的想法，但日積月累下來，從礦工身上領悟人生，30年間正好紀錄下那個時代，有這樣一群人用勞力對台灣作出貢獻。

洪瑞麟曾向兒子分享，作畫理念是「求真」，就像「遠遠看到一頭牛在吃草，你從後面拿把刀，朝牠屁股砍下去那樣血淋淋，聞到血腥的味道」。洪瑞麟的作品就是要讓賞畫的人「聞到泥土的味道」。

洪瑞麟畫裡的礦工，總是同樣一種表情，除了喝醉酒，臉上都沒有笑容，畢竟在當時，礦坑是高危險的工作環境。洪鈞雄說，他小時候曾進入礦坑，裡面空間狹小、要彎著腰走路，溫度達攝氏30幾度，很多工人熱到脫光衣服工作。

工作室的牆上掛了洪瑞麟的詩作「礦工頌」，形容礦工是偉大的無名勇士、崇高的人類拓荒者。上頭寫著：「我握著禿筆，凝視三十多年了，領悟到美與醜原是一樣的哲理，虔誠地繼續探索你們的奧妙，刻畫在紙和板上，永遠地讚頌。」

如今，這一件件收藏在芮當多灘（Redondo Beach）洪瑞麟故居的礦工畫像，即將回到太平洋另一頭的台灣。洪鈞雄說，他替父親收藏這些畫作40年，現在捐出去就好像嫁女兒一樣，雖然不捨，但更感恩，無價的藝術品找到永久的歸宿。（編輯：林憬屏）1090119