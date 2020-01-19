行政院長蘇貞昌今（19）日上午至新北市新莊昭德宮參拜祈福，有關昨日中緬共同聲明台灣是中國不可分割的一部分，他回應，台灣人民已經用選票向世界再一次證明台灣人民不接受一國兩制，堅持民主自由。

蘇貞昌說，台灣堅持民主自由，在這個網路發達透明的時代，全世界都看到台灣人民愛好民主自由、守護主權，同時也見到台灣的美好。只要我們爭氣，就不會被世界遺棄。

韓國瑜昨直播上面說政治太熱不是一件好事，蘇貞昌回應，政治就是眾人的事，接地氣就是要隨時注意人民期待什麼、人民要求什麼，政府就是要為人民做事，而透過網路新科技，也是能快速知道人民期待跟要求的一種方法。

有媒體問到中美經貿有關美豬美牛的部分，這部分會不會造成政府的壓力？而除了美豬美牛之外，有無其他貿易的方向？蘇貞昌說，現在沒有這個問題。

媒體也問到是否支持2022年蘇巧慧選新北市長？蘇貞昌說，蘇巧慧這次選立委，自己因為太忙所以只有幫忙站台過一次，這次選舉蘇巧慧都是靠自己努力，作為父親也感到很驕傲。蘇巧慧只有在自己崗位努力做好，才會有未來。

外傳立法院長蘇嘉全卸任後可能會接任總統府秘書長。蘇貞昌說，總統新任期展開，自然會有新的人事布局，目前還不能透漏，但要向外界說明，陳菊秘書長的身體狀況很好。

蘇貞昌也表示，有關監委陳師孟請辭案，陳師孟說蔡英文總統置身事外，但蔡總統已有慰留他，不過還是尊重陳師孟請辭的決定。至於媒體問到520後內閣有沒有可能微調，蘇貞昌則沒有太多回應。