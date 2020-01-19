寒士圍爐嚐佳餚　滿滿溫馨與關懷

以創世、華山及人安基金會策略聯盟為主體的，寒士吃飽愛心尾牙宴，今年邁入第30個年頭，19日上午於嘉義市舊燈會場地，席開110桌，宴請寒士、街友、單親媽媽暨獨居長輩們，席間除了精美佳餚外，辦理單位還為每位出席者加發500元的過年紅包，期能讓弱勢民眾感受到社會的關懷與溫馨。

辦理單位表示，寒士吃飽愛心尾牙宴在今年邁入第三十年，在嘉義站則是已辦了15年，從最初開始的5桌，到如今的110桌，今年除了在嘉義平安站設場之外，同時也在台灣其他城市同步辦理，包含基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、台南、鳳山、高雄、屏東、羅東、花蓮、台東等處，總共邀請寒士、街友、單親媽媽暨獨居長輩等近10萬人參與，並有近5千位義工投入愛心服務。

以行動力挺並表達關切之意的嘉義市市長黃敏惠也親臨現場，並致贈春節尾牙加菜金2萬元，她感謝人安社會福利慈善事業基金會嘉義站的黃宸宏站長、創世基金會嘉義院的蕭伃雯院長及各界的共同努力，以實際行動參與公益並幫助弱勢，並表示老天爺給今天最好的天氣，感謝廚師職業工會常常舉辦義廚的用心，今天在場的活動，寒士們不但有紅包，也享有熱呼呼的一餐，相信給大家滿滿的愛和能量，讓大家在來年能有一個新的希望。

人安基金會嘉義站站長黃宸宏指出，該站長期服務轄區弱勢民眾，提供防飢、防寒、防病等服務措施，並於極端氣候來襲之際展開定點及街頭夜訪，今年特別在春節前夕舉辦「第30屆寒士吃飽30」愛心尾牙宴共110桌，就是要讓嘉義地區的寒士、街友、獨居長輩及清寒單親媽媽們，能在過年前夕都有一頓溫飽，開心過好年，同時也希望善心人士有錢出錢、有力出力，同時透過拋磚引玉，幫助更多需要救助的人。