消防職人劇《火神的眼淚》特別選在今（19）日消防節公布演員消防訓練結訓成果，與消防員同標準挑戰三大項目，並突發奇想拍攝「真人開箱」致敬消防員。溫昇豪為戲訓練多時，一聽到可以躺著拍照便馬上躺下成「大」字型，搞笑直呼：「先讓我睡一下吧！」

結訓日，劇組特別準備「80秒著裝」、「佈線射水」、「煙霧搜索」三大消防項目競賽，要來驗收演員們的特訓成果。溫昇豪分享著裝經驗：「著裝過程每個環節都需要再三做確認，因為這是在火場保護自己的關鍵，消防人員在進入火場救人前一定要顧好自身安全。」

第二項分組挑戰佈線射水，需要身背30至40公斤的裝備與水帶，爬上三層樓高的建築物，對指定目標物完成射水。林柏宏與劇中飾演分隊小隊長的許元康，兩人以絕佳的默契在該項目拿下佳績，林柏宏笑說：「這項挑戰除了對體能是很大的考驗外，更重要的是與夥伴的默契，因為射水時前方瞄子手不一定能準確地看到目標物，需要後方夥伴的協助調整，宋小隊長（許元康飾）在過程就幫了我很多。」

最終也是最複雜的煙霧搜索救援，需要戴著面罩、氧氣瓶進入佈滿濃煙能見度只有10公分的密室搜索，對此陳庭妮坦言：「這是所有課程中難度最高的，除了裡面視線很差，能見度不到一隻手的距離，還需要戰勝心理的不安、壓力與恐懼，更何況現在裡面只有煙，若是加上真實火場的溫度、聲音，背負的內心壓力一定更大。」

驗收結束後大家突發奇想穿上專業消防裝、將消防器材一字排開，要來挑戰日前網路最夯的「真人開箱挑戰」，在119這天向消防員們致敬。沒想到溫昇豪一聽到可以躺著拍照，馬上衝上前不顧形象的平躺，在地上攤成「大」字型閉上眼睛作勢睡著，更開玩笑的說：「今天訓練被操了一天，先讓我在這睡一下吧！」在場工作人員看到這幕也都笑翻。