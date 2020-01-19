「美胸女神」熊熊（卓毓彤）以她雄偉的G級上圍出名，是綜藝節目的常客，甜美率真的個性深受觀眾喜愛。熊熊近日和浩子受邀主持大型尾牙，她在IG曬出與浩子的同框照並分享穿搭，邪惡的「上帝視角」曝光她迷人的事業線。
熊熊以一身純白絕美洋裝出席尾牙主持，臉上精緻的妝容和綁起辮子的短髮相當唯美，胸前開V秀出超深事業線向所有辛苦的同仁們致敬，她還曬出邪惡視角讓傲人的雙峰呼之欲出，裙擺的心機開衩小露性感美腿。
熊熊透露自己第一次主持大型尾牙相當緊張，在文中感性寫道：「第一次和浩子哥一起主持，深深覺得自己還有非常多的不足需要學，謝謝浩子哥給我的建議跟提醒。」粉絲們也紛紛留言鼓勵偶像：「工作辛苦了，不要太累。」、「尾牙超歡樂的！本人又瘦又美。」、「那天晚上看到妳馬上戀愛。」（編輯：侯家瑜）
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很榮幸也很開心 可以主持到 #微星科技 的歲末聯歡晚會 #謝謝廠商給我機會 和大家玩的很開心🥳 第一次跟 @plungonfamily 的浩子哥ㄧ起主持 還主持那麼大型尾牙（至少3000人以上）有夠ㄔㄨㄚˋ冰🧊 深深覺得自己還有非常多的不足需要學習 謝謝浩子哥給我的建議跟提醒 然後真的很感謝 @michelle_wu413 跟 @wayway_liu 每次總是讓我美美的出場❤️年前最後一場尾牙 完美落幕 2020ㄧ切要更好🥰還有我很廢容易感冒的身體😂 #咳到我都要有腹肌了 #每次妝髮完都不捨洗掉 #2020棒棒的
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