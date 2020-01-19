「美胸女神」熊熊（卓毓彤）以她雄偉的G級上圍出名，是綜藝節目的常客，甜美率真的個性深受觀眾喜愛。熊熊近日和浩子受邀主持大型尾牙，她在IG曬出與浩子的同框照並分享穿搭，邪惡的「上帝視角」曝光她迷人的事業線。

熊熊以一身純白絕美洋裝出席尾牙主持，臉上精緻的妝容和綁起辮子的短髮相當唯美，胸前開V秀出超深事業線向所有辛苦的同仁們致敬，她還曬出邪惡視角讓傲人的雙峰呼之欲出，裙擺的心機開衩小露性感美腿。

熊熊透露自己第一次主持大型尾牙相當緊張，在文中感性寫道：「第一次和浩子哥一起主持，深深覺得自己還有非常多的不足需要學，謝謝浩子哥給我的建議跟提醒。」粉絲們也紛紛留言鼓勵偶像：「工作辛苦了，不要太累。」、「尾牙超歡樂的！本人又瘦又美。」、「那天晚上看到妳馬上戀愛。」（編輯：侯家瑜）