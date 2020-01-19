台中1999首創全台於今年度推出文字應答服務人物「MR.i」角色貼圖，在不同服務情境下，運用「MR.i」各種生動活潑的貼圖適時回應，突破制式、生硬的文字對談框架，減少民眾對政府機關的刻板印象，拉近市府與民眾的距離。

市府研考會表示，為因應科技趨勢，自107年起民眾可透過電腦或手機反映案件，即時上線與1999人員進行文字對談，搭配即拍即傳的電子檔案上傳功能，讓反映內容呈現能更加完整、精確，推動至今已服務2萬3,498人次，整體滿意度達85%以上。

研考會主委吳皇昇表示，1999多元服務管道不斷發揮創意，這次以民眾都喜愛使用的通訊軟體貼圖功能，為文字應答服務設計可愛又迷人的「MR.i」人物角色貼圖，其角色造型以對話框為發想，搭配代表資訊(information)的「i」及象徵1999話務服務的耳機麥克風呈現，貼圖內容為1999話務人員工作日常的服務用語，如「很高興為您服務」、「請問怎麼稱呼」、「馬上為您紀錄」、「久等了！」藉由角色人物生動活潑的表情及動作，即時回饋目前受理狀況，讓民眾藉由科技通訊感受台中1999為民服務的熱忱及活力。

吳皇昇進一步表示，「MR.i」的「i」發音同「愛」，亦代表台中1999「愛與關懷」的服務精神，期許1999服務不僅是民意反映的管道，更是一個能為政府單位與民眾帶來良好互動的溝通橋梁，歡迎市民朋友除了使用1999專線電話反映市政問題外，也可多加利用文字應答反映管道，讓親切、認真的1999新成員「MR.i」為大家服務。