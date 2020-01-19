有時買回蔬果，清洗處理時便會發現一些菜蟲、蝸牛等小生物，不過英國威爾斯一名女子帶回的卻不是可愛無害的小動物，而是毒性兇猛的寡婦蜘蛛！

根據《 Metro 》報導，英國威爾斯昆布蘭（ Cwmbran ）一名 24 歲女子丹妮·墨菲（ Danni Murphy ）在超市買了一盒產自巴西的葡萄。當她準備開盒享用時，突然發現果實周邊有著不尋常的蜘蛛網和尖尖的卵囊。想到有卵囊，附近就可能有母體，丹妮小心用鑷子撥開葡萄，果然發現一隻蜘蛛，她趕緊把蜘蛛撥到別的盒中。

蜘蛛可能經過冰箱低溫環境保存，雖然還活著，但看起來有點虛弱。丹妮打給有養狼蛛的親媽媽，並聯絡一些蜘蛛專家尋求幫助，他們確定這是一隻棕色的寡婦蜘蛛，毒液強度與著名的黑寡婦蜘蛛一樣毒，過往病例被這種蜘蛛咬，必須及時住院治療。丹妮跟老公克里斯（ Chris ）都被嚇壞了，「還好不是 7 歲的繼女米亞（ Mia ）碰到」。

丹尼把裝有蜘蛛和卵囊的盒子帶回原購買的超市，店方則換了一盒新的葡萄及 10 元英鎊（約 390 台幣）的禮物卡作為補償。超市表示他們正在調查為何寡婦蜘蛛會包進水果裡。受盡驚嚇的丹妮坦言，現在打開水果更加警覺，希望透過自己的經驗，提醒大家注意。（編輯：林奐妤）