「府城普濟燈會」是台南每年的一大盛事，也是吸引國內外遊客參觀的必選行程，今年燈會期間為1月19日至2月15日。台南市長黃偉哲19日晚上主持啟燈儀式，熱誠邀請國內外民眾一起來普濟殿拜拜祈福、賞彩繪花燈。

黃偉哲表示，府城普濟燈會已邁入第8個年頭，主要是由民間自籌經費主辦，從今年開始中央及地方政府均有補助，期藉拋磚引玉，激起更多民眾的參與，企業出錢或是國中小同學，甚至藝術家的出力，大家齊心協力把普濟燈會辦得更成功、更好，讓更多國內外人士一起參與，這也是台灣民間的一大盛事。

立法委員林俊憲指出，2019年底他向文化部爭取經費，而且不是向交通部爭取，感謝文化部長鄭麗君將普濟燈會視為是文化活動，不僅是觀光，更不是一般的廟會活動，這是一年一年累積起來的成績；林俊憲強調，在國外推銷台南的觀光，也是用普濟燈會的照片，未來不管中央補助多少錢，地方政府一定要比中央補助的更多。

觀光旅遊局局長陳信安表示，布滿廟埕與國華街的上千顆燈籠景觀壯闊，各式美圖透過臉書、IG等社群平台推播，普濟燈會儼然成為吸引國內外旅客春節到訪台南的原因之一，堪稱台南之光。

近年觀旅局在國外也持續推展普濟殿等，台南傳統燈會活動，尤其國華街的台南小吃林立，周邊景點包含海安路、正興街、神農街等景點均極受年輕遊客喜愛，非常適合大家一起來走逛台南。

今年燈會主燈由台南藝術大學造形研究所新銳藝術家林建志創作，2020年恰好輪回到十二生肖之首的老鼠來當家，因此作者運用招財貓的形象與造型，設計製作今年的主燈「招財鼠」，在螢光燈照射下，展現繽紛歡樂的效果。

普濟殿是全台最早的王爺廟，已有352年歷史，是台南重要的信仰中心，每年固定在農曆12月25日當天舉辦點燈儀式，活動期間包含春節連續假期及寒假。

今年以1,500顆來自全台各地大人小孩手繪、繽紛的創意燈籠海妝點普濟殿廟埕及鄰近街巷，成為府城春節的最大亮點、台南走春活動中，不可或缺且最具過年氣氛活動之一，每年必定吸引眾多國內外遊客朝聖。