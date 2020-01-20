2020大選大敗，國民黨選後紛亂的程度，不言可喻。不同的人、不同的想法，把對黨積怨已久的不滿，一股腦地丟出來，卻沒有人可以接招。周三中常會前，各路人馬聚集在黨中央前表達意見，有人挺吳敦義、有人要吳敦義謝罪、更有人說要清黨、打掉重練，甚至有對立政黨來感謝吳敦義，最後不同人馬一言不和，還互相拉扯掛彩，「讓人看了實在搖頭」。

國民黨支持者實在可憐，大選選輸了，心情已經夠鬱卒了，沒想到黨主席吳敦義選後只說為敗選負責辭去黨主席，「然後就沒了」，完全沒有提到這次敗選的原因，跟國民黨如何面對仍有500多萬人支持的選舉結果，哪裡做得不好、哪裡還要加強，國民黨要如何更加努力地去找回支持者失去的信心。

然後代理的黨主席一度難產，最後選出了台商中常委林榮德暫代。結果這位負責肩負過渡時期的代理主席，也沒有對外展現態度，強調會公平公正地完成補選主席的任務，務必把傷痛期縮到最短，讓國民黨盡快恢復元氣，開始從頭改革。

「就像球賽冠軍戰，情緒激動的球迷被帶動情緒，失聲吶喊，替支持的球隊加油，最後球賽輸了，而且是以懸殊的比數輸掉比賽，當球迷還沉浸在無法相信、失望落寞的情緒中，教練第一時間甚麼話都沒說，轉身就走」。球迷傻眼之際，下次還會願意再支持同一支球隊嗎？

沒有要吳敦義像蔡英文一樣，用文青體寫出離現實遙遠的精美詞藻，在敗選後講到支持者一把鼻涕一把眼淚的。但至少要跟支持者交代一下，這一年多以來國民黨做了那些付出、站在在野黨又做了哪些監督制衡、在經費拮据、被黨產會刻意抄家之時，他又做了多少努力才能讓國民黨維持運作，「這些話不講，沒人知道，也沒人會幫你說」。

黨主席除了維持黨的運作發展外，很重要的功能，他還扮演了黨跟民眾之間溝通的橋樑，「一舉一動，民眾都看在眼裡」。支持者心情無法平復，沒有出口，自然會有情緒，更遑論這時候提出的任何改革做法。

吳敦義的無言，是對黨表達歉意，還是對支持者表示愧疚？我不知道，我只知道如果這個黨，輸了這麼多票、失去這麼多人的支持，身為黨主席應該有很多話想說，對未來改造這個黨主席也有很多想法才對，而不是一句話都不說，彷彿這一切都沒有發生過一樣。

「國民黨好的時候一堆人靠過來，國民黨不好的時候大家落井下石，搶著批評」。這也難怪民進黨等著看好戲，即便贏了選舉，氣焰更加高傲，在網路上持續對韓國瑜的支持者冷言酸語。

國民黨過去選輸都急著找戰犯，好像只要找到戰犯，把錯推給它，國民黨就沒有責任，從不去檢討自己在政策論述上的迷思跟選戰策略上的錯誤。以至於連勝文當過戰犯、丁守中當過戰犯，朱立倫當過戰犯，現在則是韓國瑜變成戰犯。好，戰犯抓出來後，然後呢？國民黨真的有痛定思痛、記取教訓，把不足之處補起來嗎？似乎完全沒有。文宣、網路、新媒體、社團組織運作、到青年工作，過往被點名要改進的，至今仍未見起色。

憤怒、鬱悶、不滿跟失望，出氣完了可以稍稍消除，但這個黨呢？出氣完後它就會煥然一新？別鬧了，不要再讓外界看笑話了。「找出路，比找出氣重要」，民進黨最希望國民黨一厥不振、自我毀滅，這樣它就可以一黨獨大、我行我素，但這真的不是民主之福。

真心奉勸對國民黨仍保有希望的人能屏除成見、放棄自我，好好地為這個黨想想吧！否則選前打韓粉，選後打藍粉，真的會讓人看不起。