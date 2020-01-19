每個人或多或少都曾因為睡過頭、路上塞車、臨時事故，而不慎上班遲到。美國一名女員工上班遲到，向主管解釋自己的輪胎被刺破了，才會耽誤上班，並傳了一張輪胎照片作為證據，不過主管細看照片卻傻眼了！

本（ 1 ）月 9 日，美國奧克拉荷馬州一名員工上班時遲到，連忙通知主管，並在訊息中附上一張輪胎被鐵釘扎破的照片，難過表示自己早上車子出了問題，輪胎破掉洩氣，所以才會遲到。

不過主管仔細將照片放大一看，那支看似深深沒入輪胎中的鐵釘，其實是後製上去的，讓一群同事都不禁爆笑，其中一位同事西德妮·惠孫（ Sydney Whitson ）就把此事件分享到推特上。

此篇貼文吸引近 25 萬人按讚、 4.6 萬人分享，留言處更意外掀起一長串「蓋樓」的車輛事故照片，搞笑表示「這裡有真的照片，歡迎下次需要時取用」。（編輯：林奐妤）