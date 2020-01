每個人或多或少都曾因為睡過頭、路上塞車、臨時事故,而不慎上班遲到。美國一名女員工上班遲到,向主管解釋自己的輪胎被刺破了,才會耽誤上班,並傳了一張輪胎照片作為證據,不過主管細看照片卻傻眼了!

本( 1 )月 9 日,美國奧克拉荷馬州一名員工上班時遲到,連忙通知主管,並在訊息中附上一張輪胎被鐵釘扎破的照片,難過表示自己早上車子出了問題,輪胎破掉洩氣,所以才會遲到。

不過主管仔細將照片放大一看,那支看似深深沒入輪胎中的鐵釘,其實是後製上去的,讓一群同事都不禁爆笑,其中一位同事西德妮·惠孫( Sydney Whitson )就把此事件分享到推特上。

此篇貼文吸引近 25 萬人按讚、 4.6 萬人分享,留言處更意外掀起一長串「蓋樓」的車輛事故照片,搞笑表示「這裡有真的照片,歡迎下次需要時取用」。(編輯:林奐妤)

my coworker called in (yet again) and said she had a nail on her tire that caused her to have a flat. i need everyone to stop what they’re doing and ZOOM IN TO THE NAIL IN THE PICTURE SHE SENT MY BOSS pic.twitter.com/4NcJGuvF4F

— syd the kid (@sydneyywhitson) January 8, 2020