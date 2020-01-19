本週操盤筆記 (0120-0124)

1.2020 年達沃斯經濟論壇：

2020 年達沃斯世界經濟論壇將於 1 月 21 日至 24 日於瑞士召開，本次論壇主題為「凝聚全球力量，實現可持續發展」，最值得注意的是，美國總統川普 (Donald Trump) 將於台北時間 1 月 21 日晚間 18:30 分發表演講。

而除了川普將出席本屆達沃斯經濟論壇以外，美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 也將率代表團共同參加，其他代表團成員還包括了商務部長羅斯 (Wilbur Loui)、貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer)、勞工部長史卡里亞 (Eugene Scalia)、交通部長趙小蘭、總統助理伊萬卡 (Ivanka Trump)。

中國方面，中國國家主席習近平將不會出席本屆達沃斯經濟論壇，故不會出現「川習會」，中國將由副總理韓正帶團參加，而值得注意的是，華為創辦人任正非也將出席本屆達沃斯經濟論壇。

市場分析，考量到日益嚴峻的貿易保護主義風行，故本屆年會圍繞在多邊主義、全球體系治理等話題的探討估計仍將見到，同時，由於在 2019 年底的聯合國氣候變化大會上，與會各方未就《巴黎協定》實施細則達成一致，故此次世界經濟論壇年會，也將有望進一步討論如何協調各國在經濟發展與減排之間的矛盾。

2. 歐洲央行 1 月利率會議：

週四 (23 日) 歐洲央行 (ECB) 將召開 1 月利率會議，市場預期，ECB 將於 1 月會議維持利率不變，並維持 QE 的寬鬆政策立場不變。

據 ECB 去年 12 月利率會議紀要顯示，ECB 認為，近期的歐洲經濟雖然已經觸底，但受到外部貿易衝擊所致，經濟仍存在著不確定性風險，故有理由繼續實施貨幣寬鬆政策。

3. 美股財報週：

在上週美股由金融股率先啟動財報週後，本週美股將開始進入財報的密集發布區，本週重要發布財報之個股將有：Netflix (NFLX-US)、IBM (IBM-US)、艾斯摩爾 (ASML-US)、嬌生 (JNJ-US)、德儀 (TXN-US)、P&G (PG-US)、美國航空 (AAL-US)、意法半導體 (STM-US) 等公司。

據 FactSet 統計華爾街分析師預期顯示，市場預期，S&P 500 第四季每股盈餘 (EPS) 年增率將可能衰退 2.1%，而若 S&P 500 第四季獲利再次衰退，那麼就將呈現連四季的獲利走跌。

但市場分析師認為，投資人除了觀察去年第四季的財報表現以外，還必須更關注美股企業對於 2020 年的第一季財測預期。

分析師表示，由於去年第一季的基期較低，再加上自去年第四季以來美元表現已不是非常強勢，故這些因子將可望幫助 S&P 500 於今年第一季 EPS 年增率走強。

4. 各主要經濟體公布製造業 PMI 初值：

本週調研機構 Markit 將公布全球各主要經濟體的 1 月製造業 PMI 初值，包括日本、法國、德國、英國、歐元區、美國等。

其中市場關注，歐元區、德國 1 月製造業 PMI 將可望繼續呈現復甦，而近月以來歐洲一些經濟數據的轉好，也將可能進一步支撐歐元走強。

野村證券 (Nomura security) 即認為，在歐洲經濟復甦加上政治風險降低的前景下，將有助於歐元彌補去年的部分損失，歐元兌美元匯率可能在 2020 年升抵 1.16 價位。

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