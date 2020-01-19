外送平台崛起，不少人看中懶人商機投入外送員行列，但近日熊貓外送（ foodpanda ）傳出最新調整案，外送員一趟的獎金從 70 元下調至 55 元至 60 元不等，引發不少外送員不滿，甚至發起全台罷工。 20 日有網友在 PTT 女孩版提到，訂了熊貓外送餐點，等了 90 分鐘卻遲遲未到；豈料，內行人立刻驚吐「暗黑內幕」。

原 PO 表示，深夜 11 點 30 分訂了宵夜，系統顯示 30 分鐘後送達，直到凌晨 12 點 10 分都遲遲未見外送員送餐上門，由於等待時間過長，詢問過客服「可以取消嗎？」客服卻回應「外送員兼顧多筆訂單，導致延誤，很抱歉」，期間發了一封道歉罐頭簡訊，直待凌晨 12 點 50 分，餐點依舊未到，客服也聯繫不上。

原 PO 看著地圖上的外送員總算往指定地點移動，顯示剩下 6 分鐘就會送達，中間竟又停在一個夜市，等待時間瞬間拉長成 10 分鐘，嘗試聯繫送貨司機也未果，讓他無奈表示「不是啊！真知道一份餐點要等 80 分鐘，在 11 點 30 分直接出門買不就好了」，苦嘆「打完文章的同時，又多了 10 分鐘，不是每個人一天只有 24 小時， 1440 分鐘嗎？ foodpanda 可以這樣多了又多，多了又多的嗎？」原 PO 事後在留言串寫道「 23:43 取餐， 1:10 拿到，整個冷掉」。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「前天等一個小時，也有問客服，客服還沒回我呢」、「今天也是點餐，結果等了一個多小時才拿到」、「前天訂餐等 80 分鐘，外送員說罷工沒人接單」、「我等過 2 小時的，跟你一樣，他拿了我的餐之後一直在接別的單，收到食物都變冰的了，然後飲料還不翼而飛」；對此，更有網友透露「大家去看《靠北熊貓》就知道怎麼回事了，被減薪，外送人現在反過來搞消費者」。（編輯：賴詠璿）