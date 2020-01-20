男女交往久了，若覺得彼此合適、相處愉快，最終都會論及婚嫁。而近日一名男子就在臉書社團透露，自己月薪 9 萬，年終約 3 個月，最近有想跟女友結婚的念頭，不過正當他向女友談及此事時，女友卻以「 10 字」回絕，讓他內心很火大，而其他網友見狀後則全傻眼，紛紛勸他「放生吧…」

原 PO 在臉書社團「爆怨公社」表示，他目前 28 歲，女友 25 歲，兩人在一起 5 個月了，最近有想娶對方的想法，他同時透露，自己月收 9 萬，年終大概 3 個月，每個月至少可以存 6 萬。

不過，最近在跟女友討論婚事時，對方卻說「你太窮了，這樣會很辛苦！」讓他相當火大，不禁直言「我不懂，出去錢都我在花，有房有車，這樣還會覺得苦？妳沒在工作我養妳沒關係，兩個人相愛就是辛苦一點也很甜蜜，我不懂為何我薪水不高，妳就不願意嫁？錢很重要嗎？我真的不解…」

此文一出，許多網友全都超傻眼，紛紛留言「勸你趕快分手，你值得更好的」、「放生吧！人家眼睛長在頭上」、「放了她，你能存的不只六萬」、「聽不出來嗎，她找到比 9 萬更高的啊」、「 9 萬太少了！90 萬她就不會嫌了」、「你運氣真好，馬上看清真相」、「她只是還想玩，不想結婚，才會說這樣」、「她只想花你的錢，趕快分吧不要再當工具人」。

另也有人認為「不是錢的問題，才在一起 5 個月而已，感情真的不用急，慢慢經營」、「五個月又不是五年，結婚才發現嫁錯人怎麼辦？」（編輯：許苡晴）