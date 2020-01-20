台北市公共自行車 YouBike 系統升級， 15 日起於公館地區試辦 YouBike 2.0 ，試辦範圍內提供 102 站共約 1800 個車柱及 500 輛新式公共自行車，讓民眾體驗及使用，隨著 YouBike 2.0 上線，話題立刻在 PTT 引發討論，就有網友疑惑表示，為何 YouBike 深受民眾支持，同身為自行車租賃系統的 oBike 卻慘倒閉？立刻有內行網友點出關鍵差異。

原 PO 表示， YouBike 現在可以說是巨大的小金雞，一年獲利突破上億，但是前幾年跳出來競爭的自行車租賃系統 oBike ，卻早已消失得無影無蹤，不禁好奇詢問廣大鄉民，為何 YouBike 可以賺翻， oBike 會經營到面臨倒掉的窘境？

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「 YouBike 2.0 就是繼承 oBike 的精神吧」、「 oBike 又不考慮停車位的成本，本來就扯爆」、「連車都不想領回當垃圾，根本沒心經營」、「 oBike 騎過就知道爛到笑」、「結果 YouBike 2.0 抄 oBike？」

對此，許多網友立刻點出關鍵差異為，「 oBike 車子太爛」、「又重損壞率又高，資費便宜也沒辦法騎」、「 YouBike 車雖然也是爛，但是有維護保養，至少堪用」、「 YouBike 是公股， oBike 是私企，當然得道升天啊」、「 YouBike 有市府補助啊」、「 YouBike 車有保養維修、定點投放，車輛好調度」。（編輯：賴詠璿）