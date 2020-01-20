英國白金漢宮 18 日宣布，哈利王子與妻子梅根將不再使用王室「殿下（ ＨＲＨ ）」的頭銜，亦不再是王室的工作成員，無法再代表皇室履行職務、或對外代表英國女王伊莉莎白二世；事主哈利王子 19 日出席慈善活動時終於打破沉默，聲稱對此感到相當悲傷，但也表明自己別無選擇。

綜合外媒報導，哈利王子 19 日晚間於倫敦出席慈善晚會，致詞時表示：「英國是我的家，也是我深愛的地方，這點永遠不會改變」，並感謝英國大眾長期以來對他與妻子的支持，因此對事態演變至此感到「非常悲傷」，同時也聲稱：「我為自己和妻子做出的選擇，並非草率決定，而是歷經多年的挑戰與數個月的討論後，才得出此結論；我知道我並不總是對的，但就目前來看，真的沒有其他的選擇了」。

對於哈利夫妻的決定，雖然外界傾向給予祝福，但對英國王室而言仍是不小的打擊，連梅根的生父湯瑪士（ Thomas Markle ），日前都在英國《第5頻道》（ Channel 5 ）的紀錄片跳出來發聲，表示反對兩人「私奔」的決定，認為梅根此舉認為是在摧毀英國王室，讓其淪為破敗不堪的廉價品：「他們把王室變成了帶著王冠的沃爾瑪（ Walmart ，美國最大連鎖賣場），他們不該這麼做的」。

湯瑪士還說，談論此事令他感到尷尬，女兒梅根擁有了每個女孩的夢想，就是成為 1 位公主，而她現在卻為了錢而一步步拋棄這個夢想：「當他們結婚時，也承擔起相對的義務，就是作為皇室成員，代表皇室」。