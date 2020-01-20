每個人都是獨一無二的，大家都有著不同的人格特質與個性，而你真的了解自己嗎？根據國外網站 The Mind Journal 報導，圖中有 4 個男孩，從中選擇一個你認為最愚蠢的人，答案將測出你的「隱藏性格」。

選擇 1 號人：

如果你認為 1 號是圖中最愚蠢的人，那麼可以肯定的是，你的一生中很容易投降。有時候你認為自己與生活脫節，感到無能為力，且無法解決生活中的混亂，導致你選擇放棄，甚至不嘗試解決問題，但這同時意味著你是一個簡單善良的人，你不喜歡紛擾、鬥爭，只喜歡簡單的生活。

選擇 2 號人：

你總是先採取行動，再考慮後續，你最大的問題就是不懂得瞻前顧後，既不花時間來了解情況，也不會嘗試進行任何分析，總是迅速做出決定。不過，你的頭腦非常冷靜且堅定，這也是你的優點。

選擇 3 號人：

你是一個個性很堅強又理性的人，你就像是一名鬥士，在任何情況下，你都會選擇接受挑戰而非逃避。另外，你也是一個能夠找到問題解決方法的人，不僅如此，你的思緒、計畫通常都是有重點的。

選擇 4 號人：

你是一個叛逆的人，很有自己的想法，你內心更藏著某種自動使你反叛的理性機制，但有時候你會毫無理由地反抗，這讓你看起來像個空想主義者，而不是理性的叛逆者。（編輯：許苡晴）