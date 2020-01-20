儘管本季至今因傷未能出賽，不過金州勇士超級射手Klay Thompson用特別的方式度過了這個平淡的球季。他體驗了首次在場邊轉播的樂趣，也成為華盛頓州立大學隊史第2位被退役球衣背號的球員，這是無上的殊榮。

Thompson將永遠成為華盛頓州大的「1號」，在昨天美洲獅隊的比賽結束後，他的球衣緩緩升起，掛在球館的上方。在為這間學校效力的3個賽季中，他投進了242顆三分球，曾經季得到733分，都寫下新的校史紀錄。另外他是該校得分榜上第3名，場均能得到17.9分、4.8個籃板、2.6次助攻和1.3次抄截。

從2011年選秀大會上被勇士以首輪第11順位選中後，Thompson展開了他傳奇的NBA生涯，他為勇士拿下了3個奧布萊恩金盃，5次獲選全明星賽，收下了一枚里約奧運的金牌。並且至今仍保有單場投進最多三分球(14顆)的紀錄。

在今天的球衣退役儀式上，他的隊友Stephen Curry以及Zaza Pachulia都來現場為其祝賀，連湖人「詹皇」LeBron James都在個人IG上分享現實動態。在如此感動的一刻，Thompson也激動的親吻球館的地板，並且感謝學校對他成就的肯定。

上一個被華盛頓州大退役背號的球員是Steve Puidokas，他身穿55號，為學校隊史得分王，他在1970年代為美洲獅隊效力過。



