謊言終究會被拆穿！一位女網友日前目睹身邊的朋友與一位醫師男相識並交往，沒想到過一段時間後，對方見面約會都只帶她去摩鐵，還時常沒空打電話，最終真相水落石出，醫師男竟是已婚身分。

一位女網友在 Dcard 分享自己朋友的遭遇，「我的閨蜜是留學生，之前放假回來後認識相差十歲的醫生男，過一年後兩人又突然搭上線，隨後就開始交往」。

沒想到兩人開始交往後，醫生男總會不尋常消失，但他就會提出「自己正在幫其他醫師代班」等等合理的藉口，讓女方沒有持續追究；兩人在交往一段時間後，每周一見面，醫師男第一件事情就是帶女友去摩鐵開房。

沒想到女主角有一次去了平時會去的健身房，與女教練交談時，意外發現醫師男是已婚身分，自己無意間當了小三，而教練會得知這個消息的理由是「另外一個上課學生，也認識該醫師男」，更驚爆男方早已結婚，是在當住院醫師的時候不小心讓現在老婆懷孕的，後來奉子成婚。

崩潰的真相曝光後，女方也隨即與這位渣男醫師攤牌，沒想到男方為了挽留女友，更自爆自己並非第一次劈腿，在過去老婆懷第一胎時，就已經跟一個空姐劈腿過，甚至至今仍藕斷絲連。但最終女網友的閨蜜聽完醫師男誇張的自白後，也立即斷絕關係，在朋友的陪伴下走出情傷。

誇張的過程曝光後，許多網友超傻眼，紛紛留言「這種人生勝利組的渣，真是讓人感慨」、「噁心的甘蔗」、「我也有過類似的經驗，只能說世界真的很小」、「噁男」、「好奇是什麼誇張的事」、「渣男不分職業，但醫生比例超高」。（編輯：潘毅）