農曆新年將至，各家各戶也開始為了春節忙碌準備。不過日前就有網友指出，自己印象中以金黃色作為包裝的造型巧克力，口感都相當詭異，然而每一年就仍然熱賣，這就讓他好奇到底為什麼？對此，也引來許多人曝光真正原因。

日前有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示自己印象中以金黃色作為包裝的造型巧克力，口感都相當奇怪，直呼「金元寶、金魚巧克力，最難吃的巧克力，有一股怪味，聽說是因為有加麵粉的關係 吃起來就是怪怪的，金幣巧克力至少還有正常版的，也有怪味版」。這樣的情況，也讓原 PO 好奇這些巧克力到底都誰在吃的呢？

問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也紛紛留言，直言「每年都會剩下來沒有人要吃，但隔年家裡都會繼續買」、「有個很奇怪的味道，現在完全不敢吃」、「從小到大的惡夢，造型巧克力大都超難吃」、「我比較好奇它的保存期限，感覺都放超久」、「 30 年前沒得挑時會吃的東西」、「這超油的，味道很詭異」。

不過，也有人持不同意見，表示「其實那個味道不太一定，有些很難吃」、「金幣有分好吃跟不好吃的」、「有些很好吃，有些味道很噁」、「不錯吃呀 XD 」。

另外，許多鄉民也解釋熱賣原因，可能就在於「過年裝飾」以及「吃回憶」的，直言「這個是裝飾品，誰跟你吃」、「古早味啊，偶爾看到會想吃吃回味」、「吃的是回憶」。（編輯：陳雅雲）