武漢肺炎疫情一發不可收拾，根據中國大陸媒體報導，新型肺炎確診病例已經增加到217例，其中除了武漢198例，廣東14例，北京5例，甚至現在傳出，四川、雲南、廣西、山東、上海等地區，都有疑似病例。

不只中國大陸疫情延燒，周圍國家泰國、日本、韓國等，也接連出現自武漢移入的確診個案，疾管署研判中國大陸疫情已經有明顯社區傳播及疫情擴大情形，今(20)天宣布成立｢嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，由周志浩署長擔任指揮官，統籌整合各部會資源與人力，維護國內防疫安全，並召開跨部會指揮中心會議及專家諮詢會議。

行政院副院長陳其邁今（20）天下午也親臨指揮中心會議聽取簡報，並指示各部會全力協助衛福部防疫，除了要落實國際機場、小三通港埠的檢疫措施，還要加強民眾的衛教宣導，並確保防疫物資整備等。

另外今（20）日專家諮詢會議中，針對特殊嚴重傳染性肺炎的通報對象，專家建議擴大為，具有中國大陸旅遊史(不限武漢)且具有肺炎者均列入通報，以加寬監視範圍，及早發現疑似病例。

另外疾管署也表示，於中港澳入境班機上將全面發放「旅遊疫情警示･主動健康申報」衛教單張。並請疾管署確認檢驗量能，協助醫療院所盤點隔離病房，以因應春節返鄉人潮。