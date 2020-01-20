農曆新年將至，今年有長達7天假期，由於銀行不營業，因此有現金需求的人，就只能透過自動櫃員機（ATM）提領現金，財金公司提供春節使用ATM五大注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM、了解提款及轉帳金額的限制、保留交易明細單、善用緊急聯絡電話、慎防ATM詐騙。

財金公司表示，根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前、小年夜及除夕（2020年為1月20日至1月24日）期間，每日上午11時至下午2點及下午5時至晚間7時2個時段，ATM使用量最大，建議民眾避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。

由於這次春節連續假期長達7天，財金公司特別提醒存款人，注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，例如每日提領及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等規定，提醒民眾及早準備，以免影響春節期間的資金調度。

如果春節期間民眾使用ATM，有異常情形發生例如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，記得保留「交易明細單」作為憑證，並依ATM上所張貼的緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。若無法獲得協助，亦可撥打財金公司客服專線 (02)2630-1222洽詢。

此外，近來ATM詐騙手法不斷更新，財金公司也特別提醒，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，無法透過ATM操作讓他人將款項轉入、ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、亦無法取消扣款，因此，不要依照他人指示操作ATM，如有懷疑可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，防範歹徒詐騙，以保障自身財產安全。