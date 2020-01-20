財富自由度有時會決定一個人的投資成效，抱股過年就是其中一個案例。首先要探討的，不是要不要抱股過年，而是「有沒有能力」抱股過年。農曆年期間 j 往往是一年當中最需要用錢的時候，不管是購物、包紅包、返鄉或出國旅遊等，相較於其他時候，通常都需要額外支出一筆金錢。如果一個人過年期間需要賣股換現金才能滿足上述的現金需求，那麼就可以定義他是「缺錢」或是較無法享受財富自由的人。缺錢的人通常無法抱股過年，不缺錢的人則較有選擇性，可以選擇「要不要」抱股過年，而我始終相信或認同「不缺錢的人」比較容易贏錢。

從統計數據上來看，封關當天相對前一個交易日上漲機率就高達 89%，平均漲幅 0.42%，看起來押注的行為通常早早就啟動；而開紅盤日相對於封關日，上漲機率亦高達 78%，平均上漲幅度 0.73%，那麼「抱股過年」不論從統計資料或是邏輯經驗上來看，都算是一個不錯的博弈。

此外，我們也可以由資金面如新台幣、外資動向作參考，那麼統計數據就不再只是數據而已。今年的農曆春節前，因中美達成第一階段貿易協議，雙方關稅戰不再升溫，使得人民幣升值，台幣亦走升，國內的資金流在放假前是正向的；加上美國聯邦準備理事會類 QE 行動至少維持到 2020 年第二季，讓今年美股自開春以來就延續去年漲勢，而債券、黃金等避險商品不跌反漲，顯示資金面也是強勢走向。

農曆春節後開紅盤開高的機率本來就很高，搭配著資金結構面，若排除如 2014 年、2016 年台幣在過年前走貶的某些特殊案例，那麼抱股過年的風險就可以再降低，開紅盤日的勝算自然也就相對地較高了。

註：這裡的抱股過年的議題是一種短週期策略的統計，純粹統計封關日至新春開紅盤的相對關係。

群益期貨自媒體官網：https://media.capitalfutures.com.tw/index

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>