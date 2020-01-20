美國總統川普週日 (19 日) 在德州發表談話，向因為貿易戰受到影響的美國農民及牧場經營者保證，他與北京簽署的貿易協議，讓為農民帶來好日子，中國將因此大量購買美國農產品。

川普 2016 年在德州拿下勝利，並希望今年能繼續鞏固勝果。他表示，民意調查顯示，他獲得美國農民的廣泛支持。

川普表示，上週三所簽定的貿易協議，將為農民帶來福音。川普也稱許農民一直與他站在一起，之前為彌補農民在貿易戰的損失，美國政府兩度發放補助款，達數十億美元。

(圖: 川普推特)

另外，他也在於週末在推特上稱，貿易協議將幫助美股再推向紀錄新高。

川普在推特上發文稱：「日復一日，經濟上均傳來好消息。順便說一句，這可不是碰巧，這是唐納德川普實施很多政策才獲得的好成績。」

他表示，先前的減稅以及兩份大的貿易協議，在將來還會帶來更大的成長。

在與中國簽定的第一階段協議中，要求中國未來兩年內購買 320 億美元的美國農產品，但分析師認為，還有許多的問題尚待解決。

Peterson Institute 貿易專家 Chad Bown 指出，在這項協議中，並未提供任何細節，包括當一方違反協議時，關稅將如何調整，這是他認為比較奇怪之處。

此外，Bown 表示，這項協議也沒有將爭議交給一個裁決機構，僅僅是由美國貿易代表處與中方機構討論，之後再來執行。

川普告訴農民，他將大力執行貿易協議，確保中國堅持購買。他說：「我認為這將會奏效，而中國的行動也會證明，我們簽署的是一個好的協議。」

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