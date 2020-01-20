每逢選戰期間，台灣人討論起傳統藍綠政治板塊時，既定印象都是藍大於綠，但根據今(20)日台灣民意基金會所發布的民調，有47.8%的人屬於民進的認同者、認同國民黨的人僅剩22.9%，學者楊憲宏表示一直以來藍綠支持度都相當，現在看來，國民黨的支持度還少於中間選民，民進黨有可能長期執政。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，兩黨的政黨認同度在這一年半來起了很大的變化，民進黨經過2018年久合一選後，民調長期下滑，現在又回到高峰；國民黨方面，22.9%的認同度，已經回到2018年8月間的水平，「九合一創造的國民黨認同已經隨風而去，這是個很奇怪的現象，一個擁有三都、十二縣市的政黨認同度只有23%，他們最差的時期是2016年5月的16%，只差了7%，會不會繼續往下是他們要努力改進的地方。」

台北市前副市長丁庭宇表示，台灣傳統上藍大於綠，但民進黨在戰略上往中間選民靠攏，國民黨根本無力應對，此外就是推出韓國瑜選總統，包含政見發表會直接嗆媒體、在造勢時開口就是兒童不宜的言論，像是說出都在看女同學的小腿，跟他同台的柯志恩根本來不及應對，「當你開口就出現問題，大家就會懷疑你當總統的能力，國民黨沒辦法推出正常候選人，加上蔡往中間跨，國民黨戰略戰術全盤失敗。」

此民調委託山水民意研究公司執行，經費來源為財團法人台灣民意基金會。調查期間為2020年1月14日至15日，調查對象範圍為全國20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，並以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣；有效樣本1078人，在95%信心水準下抽樣誤差約正負2.98個百分點；並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。