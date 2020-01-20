中火增2機組環評審查　中市府：反對只增不減

「台中發電廠新建燃氣機組計畫」環評會議，環保署今（20）日下午將舉行，台中市議會國民黨團上午召開記者會強調，強烈主張新增燃氣機組一定要讓燃煤機組除役，為了中部居民的健康，中市政府表示，跟隨世界趨勢落實減煤政策，市府支持「汰舊換新」，反對中火機組「只增不減」的方式。

國民黨團書記長張瀞、執行長陳政顯表示，中央計畫能源轉型，將大幅增加天燃氣發電，中火將新增兩部燃氣機組，但由於台電堅持無法讓燃煤機組前除役，又提不出強而有力的說法，三次環評初審遭打回票。今下午將再度環評，國民黨團強烈呼籲環評委員嚴格把關，台電如果沒有提出新的證據，希望能維持前面的決議，不要用備用來框騙國人。

議員黃健豪、羅廷瑋表示，中火空污不是選舉議題，是價值議題，不是不讓新的燃氣機組成立，而是要先汰除舊的燃氣機組。台中市政府先前堅持立場，要求中火既有的1~4號老舊燃煤機組應提前除役，之前重罰中火並撤銷中火第二、三號機組許可證。現在中火將新增兩部燃氣發電，卻堅持不讓燃煤機組除役，台電在怕什麼？

楊正中、張廖乃綸議員指出，中火預計在廠區內興建兩座燃氣機組（裝置容量約260萬千瓦），相當於半個中火現在的發電量，加上原本10部機組，園區總裝置容量約810萬千瓦，這將會是全球最大的火力發電廠！新機組超過四部舊燃煤機組的發電量，燃煤機組理當除役，但有環評委員指出台電將新增燃氣機組，現在卻還花93億改善老舊機組，代表未來還是會繼續用燃煤發電。

議員陳文政、黃馨慧說，燃氣發電的成本遠高於燃氣，未來電費會不會上漲請中央政府說清楚講明白。中央一意孤行，完全把公投「以核養綠」的民意當成空氣，這種奪命型的能源政策，犧牲中部人的肺，國民黨團反對到底。

環保局指出，依據台電公司計畫，中火將增建兩部燃氣複循環機組，二○二四年、二○二五年分別提供裝置容量各約130萬瓩，合計260萬瓩，提供相當4.7部現有燃煤機組發電量，因此中市府主張4部老舊機組應汰除。另以中火107年碳盤查量，再加上新增燃氣機組碳排放量，不減量的話，每年總排碳量將超過4000萬噸，不只對中南部環境是沈重負荷，也將導致全球溫室效應加劇，身為國營事業的台電，不應繼續背負排碳汙名。

市府強調，使用乾淨燃料發電，市府是站在贊成的立場且希望越快越好，所以一貫支持「汰舊換新」，對於中火增建2座燃氣機組，若環保署環境影響評估審查委員會通過審查後，台電公司將會依審查通過的內容進行調整；因此，市府堅持必須得到台電的正面承諾，並將之納入環評書件內。