截至今 (20) 日中午 12:00 止，武漢肺炎已陸續在其它中國各地，如北京、廣東、深圳等地發生確診案例，而浙江則出現疑似病例，這反映出武漢肺炎疫情有漸漸向外擴散的情況。

武漢肺炎開始接連在中國各地傳出疫情後，相關概念股應聲大漲。以下整理出受惠概念股名單：

口罩：泰達股份、金鷹股份、申達股份、常山北明。

檢測：華大基因、碩世生物、達安基因、科華生物、安圖生物、萬孚生物。其中，達安基因表示已針對新型冠狀病毒研發出核酸試劑盒，惟尚未取得產品正式註冊資格。科華生物則公告旗下天隆公司已向中國多個地區的疾控中心供應其研發生產的冠狀病毒檢測試劑盒。

抗生素：聯環藥業、魯抗醫藥、科倫藥業。

醫療用品、儀器：振德醫療、普門科技、奧美醫療、樂普醫療

疫苗：翰宇藥業、華蘭生物。

此外，目前中國官方宣布確定肺炎傳染地區：

武漢：截至 1 月 19 日 22 時，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例 198 例，已治癒出院 25 例，死亡 3 例。

北京：北京大興區醫療機構接診的兩名有武漢旅行史的發熱患者，已確認為感染武漢肺炎。

廣東省：該省衛健委確認廣東出現首例武漢肺炎確診病例。

深圳：中國衛健委已確認深圳出現首例武漢肺炎確診病例，另有 8 例觀察病例正隔離治療，是否為武漢肺炎仍在檢驗中。

浙江：該省衛健委表示，在溫州、舟山、台州、杭州陸續發現 5 例發熱等呼吸道症狀患者，目前正隔離治療，病情已穩定，是否為武漢肺炎仍在檢驗中。

中國衛健委今日對外表示，武漢肺炎疫情目前仍在可防範與可控制範圍內，但目前傳染來源尚未查明，而疫情傳播途徑也未完全掌握，病毒變異須嚴密監控。下一步中國政府將加強部門協調溝通，嚴格落實疫情防止疫情擴散。



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