台中榮民總院嘉義分院醫護人員以淺顥易懂的行動劇說明檢傷分類的重要性。
▲台中榮民總院嘉義分院醫護人員以淺顥易懂的行動劇說明檢傷分類的重要性。（圖／記者陳惲朋翻攝)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

臺中榮總嘉義分院為讓有限的醫療資源，做最有效及時挽救重症者的生命，今(20)日參加嘉義市衛生局「急診分流得來速〜鼠報平安福滿嘉」活動時，以淺顯易懂的行動劇方式，宣導「急診非先到先看，而是依ER急診檢傷分級判別就診先後」的觀念，以救命為先的讓重症者先救。

嘉義榮院表示，急診室經常會聽到「護理師，我還比他先來，為什麼他可以先進去? 你沒有看到我姊姊很難過嗎?到底還要等多久？」，這是急診室的病患和家屬提出的疑慮，也是急診醫護團隊最大的難題。

嘉義榮院急診室主任蔡政翰表示，根據衛生福利部統計事實上分析，有一半的病患實際不需到急診就醫，所以建議急診分級屬第4、5類者，可至一般門診就醫；急診就醫的順序是按檢傷分類，按1-5級順序，非先到先就醫，有時5級病人可能要等上2小時，所以建議輕症病於門診就醫，以免造成急診醫護人員及院方之困擾，有時嚴重更會影響到重症病人治療的黃金時間。

嘉榮說，衛生福利部訂定的ER急診分成復甦急救、危急、緊急、次緊急、非緊急等5個等級檢傷，並以電腦輔助判讀系統，使全國統一使用分級標準，由客觀且精確數據依病情急迫程度決定看診順序，以提高檢傷精確品質，讓危急病患可以獲得優先醫療處置，並非依就診先後順序。