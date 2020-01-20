臺中榮總嘉義分院為讓有限的醫療資源，做最有效及時挽救重症者的生命，今(20)日參加嘉義市衛生局「急診分流得來速〜鼠報平安福滿嘉」活動時，以淺顯易懂的行動劇方式，宣導「急診非先到先看，而是依ER急診檢傷分級判別就診先後」的觀念，以救命為先的讓重症者先救。

嘉義榮院表示，急診室經常會聽到「護理師，我還比他先來，為什麼他可以先進去? 你沒有看到我姊姊很難過嗎?到底還要等多久？」，這是急診室的病患和家屬提出的疑慮，也是急診醫護團隊最大的難題。

嘉義榮院急診室主任蔡政翰表示，根據衛生福利部統計事實上分析，有一半的病患實際不需到急診就醫，所以建議急診分級屬第4、5類者，可至一般門診就醫；急診就醫的順序是按檢傷分類，按1-5級順序，非先到先就醫，有時5級病人可能要等上2小時，所以建議輕症病於門診就醫，以免造成急診醫護人員及院方之困擾，有時嚴重更會影響到重症病人治療的黃金時間。

嘉榮說，衛生福利部訂定的ER急診分成復甦急救、危急、緊急、次緊急、非緊急等5個等級檢傷，並以電腦輔助判讀系統，使全國統一使用分級標準，由客觀且精確數據依病情急迫程度決定看診順序，以提高檢傷精確品質，讓危急病患可以獲得優先醫療處置，並非依就診先後順序。