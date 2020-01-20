習俗百科／命越算越薄？老人家和兩類人不宜算命

不管是星座、生肖、塔羅、易經還是紫微斗數，很多人都喜歡透過專家「算命」，預測自己的未來運勢。不少人都對自己的未來充滿想像和憧憬，所以想要透過不同的方式一窺神秘的面紗後面，究竟是不是自己所想的樣子。但是，許多專家卻認為有三類人不適合算命，是哪三類人？又為什麼他們不適合算命？

小孩子

在命理學中認為「一命二運三風水，四積功德五讀書，六名七相八敬神，九交貴人十養生，十一擇業與擇偶，十二趨吉要避兇。」這六句話中所提到的內容，都是會影響到一個人命運的變因，如果只是小孩子，那能看的有哪些？其實很少，所以，小孩子的命是很難算得準的。專家們也擔心若說出小孩子未來的輪廓，是否父母就會努力往該方向培養？反倒扼殺了小孩子多元發展的可能性。因此，與其帶著小孩子去算命，不如先好好培養孩子人格的健全發展，並且尊重孩子的興趣和喜好。

在命理學中認為「一命二運三風水，四積功德五讀書，六名七相八敬神，九交貴人十養生，十一擇業與擇偶，十二趨吉要避兇。」這六句話中所提到的內容，都是會影響到一個人命運的變因，如果只是小孩子，那能看的有哪些？其實很少，所以，小孩子的命是很難算得準的。專家們也擔心若說出小孩子未來的輪廓，是否父母就會努力往該方向培養？反倒扼殺了小孩子多元發展的可能性。因此，與其帶著小孩子去算命，不如先好好培養孩子人格的健全發展，並且尊重孩子的興趣和喜好。 老人

老人家因為歲數已大，算命似乎較沒有禁忌，但若是算關於健康方面的問題，那就需要多加注意，因為有些老人家耳朵硬，聽不進去專業醫生的建議，但卻十分聽信算命專家所說的話，為避免老人家耽誤就醫，或是無法對症下藥，專家們若遇到老人家想占卜疾病相關問題，基本上都會拒絕，並且請老人家直接就醫才是正確的決定。

老人家因為歲數已大，算命似乎較沒有禁忌，但若是算關於健康方面的問題，那就需要多加注意，因為有些老人家耳朵硬，聽不進去專業醫生的建議，但卻十分聽信算命專家所說的話，為避免老人家耽誤就醫，或是無法對症下藥，專家們若遇到老人家想占卜疾病相關問題，基本上都會拒絕，並且請老人家直接就醫才是正確的決定。 熱愛算命的人

有一說法認為「命會越算越薄」，其實這句話想傳達的是，每位專家占卜運勢不可能會百分之百正確，若能準確預測達八、九成就很厲害了；若詢問第二位專家，一樣也會有預測失準的部分，且和前一位專家預測的也不可能一樣，就這樣，誤差越拉越大。若每位專家都給一個不同的方向，那未來的輪廓也就越來越模糊，越來越找不到方向。

以上三類人之所以不適合算命，其實都指向一個原則「不盡信」，算命可以當作參考，但不能當作準則，最重要的還是現實生活中自己遇到的問題，以及面對問題的心和作法。（編輯：連宜方）

資料參考：

八字算命占卦問道緣閣－行有行規，八字算命的禁忌！

靈匣－這三種人不宜算命，趕緊看看，別犯了禁忌！