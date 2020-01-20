不少企業都發揮愛心幫助偏鄉地區有需求的弱勢族群，來自彰化擁有自有品牌休閒鞋的頂豐鞋業公司，透過彰化縣榮民服務處等的引介，捐贈20雙高檔休閒鞋給彰化縣轄內弱勢榮民子女，春節前夕，弱勢榮民子女們對於這份意外的禮物特別珍惜，也感謝董事長洪子鵬的愛心。

董事長洪子鵬長期關注弱勢族群，得知陸軍第一士官學校領導士官班校友協會慷慨捐助彰化縣轄內弱勢榮民子女助學金，二話不說馬上將愛心付諸行動，共襄盛舉捐贈轄區內共20名向學子女每人一雙休閒鞋。

洪子鵬表示，同為榮民身分，對榮民子女的生活困境特別能感同身受，而事業有成之際，很高興有此機會能回饋社會，希望透過自己的棉薄之力，帶給弱勢榮民子女溫情與暖心關懷，讓他們度過幸福祥和的農曆新年。

本次活動即日起展開弱勢子女送愛到府服務，主要關懷對象為弱勢、單親、低收中低收入戶等榮民子女，範圍涵括彰化、芬園、員林、二水、二林、鹿港及埔心等地區，彰化縣榮服處副處長陳介生及總幹事丁原魯，分別親自到府訪視轄區內向學子女並發放每人一雙休閒鞋，收到鞋子的孩子們，內心充滿感動，也由衷感謝善心人士的幫助，直說這是最好的新年禮物。

處長楊雨榮表示，非常感謝鞋業公司的熱情贊助，讓弱勢榮民子女感受到滿滿的暖意，而本次送愛關懷活動便是社會福利資源整合共享的最佳示範，社會善心團體結合良心企業共同投身公益活動，形成良性循環，期盼藉此活動持續將愛的力量傳遞下去，帶動社會各界一起加入助人行列，讓溫馨的氛圍散播到社會各個角落。