67歲老翁因家貧又要獨力撫養二個孫子，飢寒起盜心偷了農田裡的洋蔥被逮送辦，臺西警分局得知他的窘境，與轄區內集美飼料合作募得生活物資送給他，希望讓祖孫三人也能平安過年，感受人間的溫情。

隨著農曆新年的腳步逼近，過年的氣氛也越來越濃厚，當家家戶戶忙著採購年貨準備過節，在社會暗角裡的人卻無法開心過年。

1月16日下午，安南所接獲報案表示，有一位老翁偷竊農田裡的洋蔥11.11公斤、價值約178元，警方獲報後立即前往處理。偷竊的老翁生活貧困尚有在就讀國小及國中的孫子要養，他向警方表示：「生活實在過不下去，才會起貪念偷竊，真是後悔莫及！」員警雖同情他的處境但觸法仍將他移送法辦。

警方指出，老翁的生活困頓，早已列為關懷對像，日前也發放救助物資幫助他，但二個孫子正值成長期，老翁想給他們補充營養，無奈財源窘迫才鋌而走險偷竊，他被抓後也相當後悔。

他的窘境警分局獲知後，分局長張文峰與所長吳勝凱與麥寮鄉集美飼料共同發揮愛心，採買豐富的生活物資助送給他們，讓他們也能享受到年節的氣氛。

張分局長也指示派出所協助他申請急難救助金，幫助他們度過難關，老翁感謝警方及集美飼料的協助，並表示以後決不再做傻事，會堅強的面對生活挑戰。