哈瑪星為在地高雄人所熟知的地名，但卻不屬於正式的行政區，其土地為日治時期填海造陸而來，1900年11月縱貫鐵路台南至打狗（高雄舊名）段完工，鐵道部設臨時打狗停車場於濱海處，開啟鐵路連結港口的運輸作業，此為濱線鐵路之開端，哈瑪星的地名即由「濱線」（はません）語音轉借而來。

隨著城市的發展重心逐步改變，老街區的樣貌逐漸被時間所掩蓋。高雄市文化局自2016年啟動「再造歷史現場計畫」，提出「見城計畫」、「興濱計畫」，是全台灣最積極的提案單位。

文化局整合中央與地方的能量，努力再現再現哈瑪星的昔日風華。其中更經過多次積極且細膩的溝通，獲得民間力量的支持與肯定，在公私部門的協力下，修繕「哈瑪星貿易商大樓」於2017年重新開幕，傳為佳話。

位於貿易商大樓旁的歷史建築「舊三和銀行」，也在歷經15年的修復後，於2017年由文化局爭取代管，並在2019年代理局長王文翠任內，活化招商。

而在「新濱・駅前」經營團隊進駐後，更發覺同一街廓的商工銀行，亦自主爭取，並持續進行調查與重整，期能重現於世人面前。

「新濱・駅前」的識別系統，則是以「山港町鐵」四個漢字所構成，代表當年山、港、町、鐵的交會，成就了哈瑪星繁榮美好的時光。

「新濱・駅前」經營團隊也期待，2020年是高雄此名屆滿百年之際，「新濱・駅前」將以位處舊打狗駅前「舊三和銀行」、「哈瑪星貿易商大樓」之活化利用，再展新濱町「高雄金融第一街」的街廓風華。