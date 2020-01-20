勝選後的蔡英文總統，開始積極主攻兩岸議題。這種企圖心，可從蔡接受BBC的專訪重心，放在討兩岸論述上看得出來。

讓我們來解讀，蔡英文想要向習近平傳達的幾個重點：

第一：高選票的民意，代表想談台灣問題，只能找我。

中共對台策略一向親藍，而對民進黨不假辭色，更在蔡英文第一任總統初始，關閉官方交流管道，並讓陸客來台大減，造成兩岸關係緊張，中國以經逼政的企圖明顯。

但這顯然沒有奏效。

選舉結果就像蔡口中說的：「這是令人信服的勝利」、「局勢已經改變了，前政府用來保有兩岸模糊的空間已經不存在」，這明顯告知中國政府，未來如果還是想繞過民進黨，絕對沒辦法能跟台灣主流民意做談判。

而高選票大勝，讓習近平暸解台灣的政治領導人已經確立，也代表主流民意不接受中共目前對台策略，呼籲習近平接受事實，坐下來談。

第二：談判的好處不僅僅談兩岸舒緩，更是區域局勢的紓解。

蔡告知BBC：「兩岸關係已不再是兩岸間彼此的關係而已，而是區域局勢的一環。現在的局勢比以往更加複雜。」

這句話也同時在告知中共高層，台灣的關鍵位置絕對不僅僅是中國一部分如此簡單的議題，而兩岸關係的舒緩，絕對有助於中國解決美、日、中三強，在東亞關係的佈局上減壓折衝。

蔡英文清楚的闡述與邀請，能否打動中共高層？甚至讓習近平坐下來，重新啟動兩岸會談？

我們的觀察，這可能是好機會，但最後進展可能性不大。

蔡壓倒性的勝利，讓中共完全了解：如果想在四年內啟動對於台灣各項談判，再也不可能避開民進黨政府。

而蔡英文主動伸手希望能與習坐下來談，比起四年前更有本錢。歷史證明，政治的務實性能讓任何敵對勢力，都有可能坐下來談，而實力原就是一切政治談判的基礎。

當年中日關係緊張程度，幾乎到了劍拔弩張的地步。但最終，習近平仍願與日本首相安倍晉太郎從死敵到破冰，並進入實質性談判而舒緩情勢。

其實就是主動伸手的安倍，確實在日本具有超高的聲望與實力。畢竟再惡劣的兩國關係只要不到戰爭階段，談判解決爭議是唯一方案，誰都不可能持續敵對，完全拒人門外。

安倍能跟中共破冰成功的例子，很明顯也是蔡英文借鏡。而中共目前在香港問題，中美摩擦上正頭痛，能在台灣問題上舒緩確實對中共領導層有實質的助益，這確實是蔡英文的好時機。

但雙方能談出什麼？

當蔡英文說：「我們已經是個獨立的國家」，明顯碰觸中共底線，絕非馬英九政府闡述的一中各表的模糊地帶，讓中共願意上場談經濟、文化這種去異求同的兩岸軟性合作。

中國近年的香港反送中、中美貿易摩擦等事件，已導致國際舞台的一連串挫折，內部壓力驟增，絕對不能對台灣領導人所說的，實質獨立做任何閃躲或讓步。

勝選後的蔡英文總統，積極向習近平揮手，希望能讓中共重回談判桌，解決兩岸問題。

外交不分藍綠，相信國人都應該會對蔡英文主動破冰的舉動加以支持，更同意兩岸都應該一起找到共存的方式，維持台海的和平穩定。但在雙方對於台灣基本主權共識完全沒有交集的現狀下，討論要坐下來談的機會為何？

這可能會是海峽兩岸，「最遙遠的距離了」！