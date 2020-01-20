韓片《寄生上流》日前強勢入圍奧斯卡六項大獎，上週也入圍南韓第56屆大鐘獎11項，於第70屆美國電影剪輯工會艾迪獎《Ace Eddie Awards》再奪下劇情類電影最佳剪輯大獎，今（20日）再報喜，在第26屆美國演員工會獎《Screen Actors Guild Awards》榮獲最佳整體演出大獎；主演之一的崔宇植朋友BTS成員V，就在Twitter祝賀，PO出2人在街頭吃漢堡的影片，十分逗趣。

導演奉俊昊今與主演宋康昊、李善均、崔宇植、朴玿談、李姃垠出席美國演員工會頒獎典禮，《寄生上流》是典禮有史以來首部獲得此殊榮的外語片，宋康昊上台領獎代表致詞時難掩興奮表示：「這部電影雖然片名意旨寄生蟲，但內容闡述的卻是如何共存，能得到這個獎項的肯定，證明我們真的還不錯，我永遠不會忘記這美妙的一刻，能與其他優秀的演員一起入圍，我們相當榮幸。」

該片客串之一的朴敘俊，也在IG發文讚崔宇植台上拿獎的樣子「帥呆了」，崔的朋友BTS成員V則是在Twitter上傳2段影片，分別是散步與路邊吃漢堡的畫面，寫下：「宇植，恭喜你得SAG獎」、「令人無法相信啊，這位就是那個頒獎典禮上的那位。」《寄生上流》將於2月3日在CATCHPLAY+影音平台上架。