美國白宮前首席經濟顧問科恩 (Gary Cohn) 週日表示，川普的關稅政策傷害美國經濟，也讓 2017 年減稅措施的效用減弱。

科恩接受 CBS 電視節目專訪時表示，川普向國外鋼鋁產品加課關稅，加重了美國企業的成本，削弱了企業原先因為減稅政策而享有的收益，讓此政策在刺激經濟上的效果大打折扣。

科恩指出，原本減稅的目的是給予公司優勢，來幫助刺激經濟、增加建設、雇用更多人員、提升薪資，但加課鋼鋁關稅以後，增加了企業的投入成本，抵銷資本開支節省所帶來的好處。

在川普上任後擔任經濟顧問的科恩，在減稅政策的制定上發揮了重要作用，但在關稅問題上，他的意見與貿易保護主義者不同，在 2018 年 4 月，川普宣布對進口的外國鋼鐵及鋁材徵收高額關稅後，科恩主動去職。

在與中國的第一階段貿易協議上，科恩的看法與許多批評者相同，認為此一協議並未達成當初發動貿易戰的主要目的。科恩表示，第一階段簽約沒有解決重大問題，中國竊取智慧財產權、侵犯版權的情況並未改善。

在美國經濟的表現上，科恩認為，當前沒有見到經濟衰退的跡象，他預計美國第 4 季 GDP 可以達到 2.5%，他表示，這一發展有部分的原因應歸功於減稅，這讓美國消費有更多的可支配收入。

此外，科恩並不同意川普一再批評美國聯準會。他表示，美國的利率現在處於很好的水準，並使美國消費者、經濟來到有利的地位，當前的利率水準適合一個正不斷成長的經濟活動。

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