台灣北中南都有老街的存在，不過，許多人對於老街的印象就是「都一樣」，賣著差不多的懷舊商品及食物，越來越觀光、商業化。然而，有網友就好奇在 PTT 發問「台灣哪個老街走出自己的特色？」結果不少人都推薦中台灣某個具有歷史的老街，認為真的很不一樣。

原 PO 在 PTT 八卦板表示，台灣有很多老街，但常被說沒特色，不過其實有幾個老街還不錯，找不到第二個！他舉例，像是九份，霧霧的，有一種朦朧美，芋圓其他地方買不到；旗山老街，香蕉食物；深坑老街，臭豆腐；苗栗南庄，客家人的粿；奮起湖老街，便當，他認為蠻多老街有自己的特色，並好奇詢問大家』有沒有台灣獨特老街的卦？」

此文一出，隨即引發討論，網友紛紛留言「北港吧，還是在賣麻油花生大餅媽祖」、「沒有，都長一樣，有請告訴我」、「太平老街」、「推台南鹽水老街」、「平溪吧！」「只有九份，其他都不行」、「認真回，菁寮老街」、「大溪還行」、「金門金城老街」。

另還有不少人直指位於彰化縣鹿港鎮的「鹿港老街」，認為它是真的還不錯。事實上，鹿港老街的建築不僅充滿故事，街上的店家也都有著在地特色或歷史，舊式外觀耐人尋味，在此可找到若干老鹿港的風貌。不僅如此，老街的巷弄特別彎曲，走在街上能體會每一曲折所蘊含的歷史故事，享受淡泊悠閒之感。（編輯：許苡晴）