前國民黨副主席郝龍斌宣布參選黨主席，他提出「兩個全心」、「三個必須」，並指出未來將「聘用 40 歲以下的一級黨務幹部，比例無上限」、「保證未來 40 歲以下具有民意基礎的公職幹部，必須在中央委員及中常委，明訂保障名額的比例」，希望民心重返國民黨。郝龍斌振興國民黨的策略能否奏效，與吸引黨內選票，值得後續觀察。

★以下是郝龍斌的參選聲明全文：

同志們，沮喪、失望、憤怒、互嗆不會使我們站起來！

此刻起，唯有堅定不移，深切互省、互信、互助。才可以再造典範，昂仰前行！

未來黨的生存發展是最高指導原則，沒有框架問題，沒有邊際問題！

面對當前困境，我心無懸念，全心為黨！

從政的人常被批評「吃碗內，看碗外」我不但絲毫沒有這個念頭，「更直白地說，國民黨連碗都沒有了，還要算計甚麼？」

我保證拋開任何個人政治規畫，在未來這一年以「兩個全心」。

一、全心協助黨渡過此一空前危機。我們要有面對分歧，解決分歧，超越分歧，的勇氣。從撼動內心，感動人心，把全黨真心團結起來。

二、全心尋找輔佐國民黨中興之主。並培養年輕接班梯隊。

我堅信純粹無私，一定可以走出風暴。我堅信純粹無私，一定可以找出經得起試煉的新領袖。

如果我擔任黨主席，關於黨的改造我一定會拋開既有的框架，以黨的生存發展為最高原則。

我對黨的改造有下列「三個必須」：

一、黨的改造必須與民意脈動完全契合。

因此，我宣示：

a.未來在黨章明訂中央委員、中常委法定比例的保障名額由具公職身分的同志參選擔任。至於法定比例，我當選後即刻提出，並經黨內程序落實。

b.成立黨籍行政首長聯席會報。強化橫向聯繫，並對全國性公共議題提出共同主張，強化對民眾宣示的力量。

黨主席率同黨務一級主管參與會報，並共同學習。

c.力聘主導全國性重大議題的社會菁英參與黨務工作。如能源、環保、兩性平權等等。

二、黨的改造必須具體落實世代交替。

a.我保證未來四十歲以下具有民意基礎公職幹部，必須在中央委員及中常委，明訂保障名額的比例。

讓年輕世代進入黨的決策體系，成為領導骨幹。

b.聘用四十歲以下的一級黨務幹部，比例無上限。

c.黨公職從政同志聘用的年輕幹部，必須培養培訓做參選從政準備。從政血輪生生不息。

三、黨的改造必須有符合國際局勢及國內民意的全新路線，尤其在兩岸關係上面。國民黨應帶領全體國民脫離民進黨的台獨綁架及共產黨的統一勒索。

而國民黨的兩岸主張，必須進行黨內對話、討論、辯論，形成新的共識。

同志們，不要再尋找「戰犯」。尋找戰犯是你我內心深處，推卸共同責任的懦弱行為。

同志們，不必氣餒，只要射中阿基里斯腱，再強的巨人也會倒下。