昨 (20) 日穆迪將香港長期信貸評級由 AA2 調降至 AA3，直指香港特首林鄭月娥無法解決香港社運問題，導致香港經濟面臨風險；再加上武漢肺炎疫情擴大衝擊，週二 (21 日) 港股在開低 346 點後，跌幅進一步擴大至逾 500 點，恒生指數暫時來到 28250 點附近。

資料來源: 東方財富網, 恒生指數日線走勢

穆迪在解釋降評的聲明中，將香港政府處理社運的做法成為考量信評的重要評估因素。穆迪明確直指香港體制和政府管理能力不如之前所估計。香港政府缺乏確實的計畫，來因應香港民眾對政治、經濟和社會領域所關切的議題，而這在過去 9 個月中已成為焦點。

穆迪認為，這在一定程度上反映香港部份政府機構制度上出現的缺陷。例如香港政府對要求更多政治自由、不滿生活成本節節升高的呼聲反應不及、敷衍，並欠缺說服力。穆迪認為，這或許說明香港的自治比迄今一般所認為的還存有更多的限制。

穆迪目前給予香港 Aa3 評等和穩定展望，穆迪預期香港即使在政治和社會不明朗下，經濟深陷衰退壓力，但香港仍可保持財政實力和總體經濟穩定。

穆迪補充，即使不如先前估計強勁，但香港體制和管理能力仍較中國好，這使香港評等仍較中國高出一級。

不過穆迪的降評報告已不只對香港特首林鄭月娥而言是個不利消息，也反映市場對香港前途的憂慮在增加。市場擔心在中國政府的強勢壓力之下，使香港享有更多政治經濟自治的特殊地位會被削弱。

而針對穆迪降評的報告內容，香港政府表態非常不認同穆迪對香港情況的評估，並對穆迪下調香港信用評等的決定深感失望。香港政府指出雖然目前面臨回歸後最嚴峻的社會動盪，但香港政府仍堅守「一國兩制」，以因應局勢變化。



更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>